Belu Lucius lloró al recordar la muerte de Santi Vázquez: "No pudimos hacer nada"

La instagramer contó que se había hecho amiga del joven trabajando en teatro y habló por primera vez en TV de la dolorosa pérdida. "Fue un viaje que habíamos planeado con mucha felicidad porque iban unas amigas de mi hermana, mi hermana, yo iba con mi marido y estaba Santi con sus amigos. Estábamos haciendo la obre de teatro “El canasto” y a los tres días eso dejó de ser un planazo. Yo llevo el teléfono a todos lados, recibo una llamada y era el Mono, yo pensé que era Santi, porque me llamaba del teléfono de Santi. Ahí, agarramos todos los bolsos, fuimos al cuarto y no... Cada vez que recuerdo esta imagen trato de borrármela, porque siempre fue tan amoroso, tan lindo. Era de esas personas que no tenían maldad, no hablaba mal de nadie. No existen muchas personas así. Se fue", comenzó contando Lucius, sin contener la angustia ni el llanto.