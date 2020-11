Fredy contó la increíble manera en la que se contagió Covid

Durante la entrevista con Intrusos, el ex Videomatch contó cómo cree que se contagió el Covid y sorprendió a todos. “Esto es para un sketch. Pero vino un plomero a casa y los dos chupamos la misma manguerita. Se me rompió el hidromasaje, me empezó a perder agua por el techo de la cocina. Entonces, cuando vinieron desconectaron el hidromotor que tiene una manguerita que es de pulsación de aire. Le dije que tenían que volver porque cuando soplaba la manguerita arrancaba el motor, vino, sopló y se fue al baño a tocar el botón. A los tres días me llamó y me dijo que no podía volver a casa porque tenía Covid”, comenzó diciendo Fredy.