Moreno contra la vacuna británica: "Me pondría la rusa, que es de un pueblo amigo"

Todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff le consultó a Flor Peña que vacuna se pondría, si la rusa o la británica, teniendo en cuenta que Argentina quiere tener ambas. “Yo soy muy tuitera, me gusta el mundo Twitter y empecé a ver que otra vez estaba la grieta con la vacuna, y no está cosa de si puede funcionar o no. La verdad que la estamos pasando todos como el cul…, y a mi me encantaría que funcione. Así que yo puse en Twitter que me vacunaría con la rusa, con la otra, con la que sea”, comentó.

En este sentido, y haciendo referencia a la grieta entre las vacunas, Pazos agregó: “A todas las vacunas les falta la fase 3. Lo que pasa es que hay mucho lobby empresarial. Son millones y millones de dólares. Los laboratorios te llenan la cabeza para que compres la de ellos y no la de los otros”.

Sobre si se vacunaría, la periodista lo afirmó. “Charlado con el papá de mis hijos, me dijo: ‘la rusa, la china, la que venga, la primera que venga acá”.

Sin embargo, a la hora de consultarle a Kloosterboer, ella comentó que prefería esperar un poco más. “Yo no me la daría en un principio. No me da confianza algo tan nuevo, y que no tiene los años posteriores para ver las secuelas. Si no es obligatoria, no me la daría. Mi madre que es mayor y de riesgo, ella tampoco se la daría”, aclaró, mientras el conductor, Peña y Pazos la miraban con asombro.

A ella se le sumó Lucius. “No soy antivacunas, incluso a mis hijos los vacuno rigurosamente por calendario, pero lo que me asusta es no saber los efectos adversos que pueda tener una vacuna tan nueva, que una vez que te la pusiste, no hay marcha atrás. No quiero ser tibia, si bien está buenisimo que salga una vacuna, a mi me da miedo saber que me pueda pasar por habérmela dado”, relató.

Pese a que en ese momento tanto Andy como Pazos buscaron explicarle a la participante de Masterchef que una vacuna aprobada en fase 3 es segura, Moreno los descolocó a todos. “La vacuna rusa, que es de un pueblo amigo, si, me la pondría. La vacuna británica, que es un país enemigo, que tiene usurpado nuestro territorio, desde ya que no”.

No quedó ahí y el ex funcionario continuó: “En Argentina se están poniendo muchas cosas en dudas, incluso la posibilidad de que la realidad sea la única verdad, con esta historia de que te percibis. Si el sistema argentino dice que está, está bien. Ahora bien, de un pueblo amigo como el ruso, si; de un país enemigo como la Gran Bretaña, nada”.

"Está claro que está diciendo una pelotudez, ¿no?", atinó a decir la periodista, y el anfitrión la respaldo: "Estaba esperando que lo digas vos". "Pelotudeces no. Con los británicos nada, es mi opinión personal. ¿Cómo va a ser una pelotudez una opinión personal?", defendió su postura Moreno.

Como si fuera poco, Nancy le cuestionó sus dichos sobre la autopercepción, a lo que él siguió: “La única verdad es la realidad. Vos te podés autopercibir como quieras, pero la única verdad es la realidad. Y la realidad es que lo británicos ocupan las Malvinas. Con ellos, nada”, cerró.