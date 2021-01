Belu Lucius tiró una bomba sobre Santiago del Moro y arde Masterchef ¡Enterate!

maxresdefault.jpg

Cabe recordar que en una oportunidad, la influencer salió disfrazada del Grinch para acompañar a Vicky Xipolitakis, que para celebrar la Navidad , utilizó un excéntrico traje con colores tradicionales de las fiestas y el ex líder de Infama le preguntó a Belu Lucius si era Fiona, el personaje animado que interpreta a la esposa de Shrek.

En un móvil con Intrusos, Belu se liberó de los secretos de MasterChef y contó lo que se vivió dentro del estudio de Telefé: “¡Y lo que no salió! Hay muchas cosas que no salieron. Yo lo empecé a chicanear, porque él venía a chicanearme a mí. En mi barrio si me pasan la pelota la tengo que pasar, no me la puedo quedar. Si él venía a chicanearme… Siempre con mucho humor”.

Los miembros del panel aprovecharon la oportunidad para pedirle a Lucius que revele algunos datos íntimos del conductor, y entre risas, la actriz no dudó en apuntar: “¿Alguno sabe cómo se llama del Moro de segundo nombre?”, aunque aclaró que no valía buscarlo en internet.

Luego de varios intentos, Adrián Pallares acertó y reveló que era Pascual, por lo que Belu estalló en carcajadas y contó que esa era una de las bromas con las que se “gastaba” con Santiago del Moro: “¿Viste? Fue muy gracioso, yo lo jodía, era una broma”.

Fiel a su estilo, Rodrigo Lussich consultó si aquellas bromas no habrán salido al aire por pedido explícito del conductor, aunque vale aclarar que el chiste de Belu además de ser inocente, fue una divertida carta que jugó la concursante para enloquecer un poco al pícaro presentador.