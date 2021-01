A pura emoción, Claudia Villafañe se coronó en MasterChef Celebrity

En el evento, estuvieron presentes los familiares de Claudia y Analía, y también los últimos participantes en abandonar el programa. Ellos son El Polaco, uno de los más queridos por el público, antes de él, Sofi Pachano y Belu Lucius, eso sí, todos ellos ya han ganado porque por el simple hecho de convertirse en finalistas obtendrán un año de clases en la escuela de cocina de Mausi Sebess.

-> Cómo llegaron a la final

Analía había sido la primera finalista tras ser destacada por el jurado por el muy buen lomo al vino tinto. "Analía, tu plato estuvo bien ejecutado. Muy bien", la felicitó Donato de Santis al comunicarle su arribo a la gran final.

"Gracias. Lloro de emoción. Gracias, no tengo nada más que decir", celebró Analía, a pura emoción.

Luego fue el turno de Claudia. "¡Vamos Tata todavía, a la final!", gritó la mamá de Dalma y Gianinna Maradona. Luego, llegó la emoción y la "dificultad" de poder expresar lo que sentía. "Me dijeron que no había que llorar en tele, pero me tocó hace esto en la pandemia, en donde mi laburo no volvió y empecé a disfrutarlo, y tuvo sus frutos", dijo, entre lágrimas.

-> El camino de cada una para llegar

Más allá del resultado de esta apasionante final, el camino de cada una estuvo marcado. Correcciones de jurado, una pandemia y, por sobre todo, las presiones para mejorar en la cocinar. Lo que quedó demostrado es que ambas subieron su nivel.

Claudia durante la semifinal del programa, atravesó la muerte de su ex pareja, Diego Maradona, que sacudió el mundo y que tuvo en el programa un homenaje particular. "Va para el papá de mis hijas", dijo, al ganar una estrella de las estrellas en esa jornada e hizo emocionar a todo el estudio.

Pero la humildad con la que la caracterizó en su vida, también se expresó en su forma desenvolverse en la cocina que tuvo desde un desfile con Donato, hasta palabras en italiano. Acá el resumen de sus jornadas durante le reality.

Por su parte, Analía no se quedó atrás. Desde la lucha por la cantidad de huevos fritos "aprovados", hasta ganar dos veces seguidas la estrella dorada. "Hoy fuiste una pequeña luz en un campo de oscuridad", le dijo uno de los jurados y durante gran parte del certamen fue la que más se destacó en sus platos.

-> Acá, el paso a paso hasta llegar a esta final.

¿Cuando estará al aire Masterchef Celebrity 2021?

Según trascendió, las grabaciones comenzarían la segunda semana de febrero por lo que, teniendo en cuenta que cada programa se graba con dos o tres semanas de anticipación, podría estar al aire a comienzos de marzo.