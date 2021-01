La revelación de Mariano Martínez: "Soy disléxico"

Más allá de la respuesta, el actor profundizó en el tema de la lectura e hizo un video para contarles a sus seguidores que tiene un trastorno de aprendizaje. “Hago este paréntesis para contarles que sí, me gusta leer, me gusta mucho, y así y todo, tengo errores de ortografía también porque tengo dislexia declarada, que no es un tema, sino una dificultad para ciertas cosas…”, reveló el actor.