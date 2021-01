Salió a la luz un viejo mensaje que Claudia le mandó a Maradona y estalló la polémica

maradona.jpg

“Quisiera saber por qué castigás tanto a Dalma con tus actitudes. No se lo merece. ¡Ojalá algún día te des cuenta y no sea tarde! Si yo no le escribo a (Matías) Morla en tu Face, no saludás a Dal y hoy lo primero que aparece es Jana. ¡No tenés vergüenza! Voy a hacer que tu abogado (Martín) Leguizamón vaya a la tele a contar toda la verdad ante el juez”, le escribió por ese entonces Claudia Villafañe a Diego Maradona en un mensaje que recién salió a la luz casi cinco años después.

WCFWSM3QXRDXRLIQ7CLCTOLNRU.jpg

Aquel día, en la cuenta oficial de Facebook de Diego Maradona se publicó un especial saludo de cumpleaños a Jana Maradona. “Por todos los cumpleaños que no estuve... Feliz cumple, hijita. ¡Te amo!”, se lee en el mensaje que salió acompañado por una foto de su hija con un enorme de ramos de rosas rojas. El mensaje de Diego a Jana hace referencia a que recién un año y medio antes, a fines de 2014, se habían reencontrado y él la había reconocido públicamente como su hija.

DY3Z3JAUYNGT5MJ2U6YVFQH3XE.jpg

Lo cierto es que, dos días antes, el 2 de abril, también se posteó un saludo a Dalma Maradona por su cumpleaños. Sin embargo, hoy se supo que en verdad fue Claudia Villafañe quien le recordó a Morla que tuviera el gesto con Dalma. La publicación fue escueta, sin destacar ningún sentimiento y además, salió con un error de tipeo. “¡¡¡Faliz cumpleaños Dalmita!!!”, escribieron en el muro de Diego aquel entonces.