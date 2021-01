Gianinna se pudrió de Ventura: "¡No tenés vergüenza!"

“Quisiera saber por qué castigás tanto a Dalma con tus actitudes. No se lo merece. ¡Ojalá algún día te des cuenta y no sea tarde!”, le escribió la ganadora de Masterchef Celebrity al padre de sus hijas vía Whatsapp. “Si yo no le escribo a (Matías) Morla en tu face, no saludás a Dal, y hoy lo primero que aparece es Jana. ¡No tenés vergüenza! Voy a hacer que tu abogado (Martín) Leguizamón vaya a la tele a contar toda la verdad ante el juez”, agregó quien fuera la esposa del jugador durante 14 años.