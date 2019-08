Benedetto: debut allá, palos acá

A pesar del traspié, el atacante argentino recibió aplausos por parte de los simpatizantes de Olympique.

Claro que donde están enojados con el pipa es en Boca. Los hinchas lo castigaron en redes sociales por una situación que les llamó la atención: ¿qué pasó con el desgarro? Cabe destacar que, a diferencia de Nahitan Nández, Benedetto no jugó la serie ante Athletico Paraense por una supuesta molestia que lo dejó afuera.

El que también lo criticó mucho fue el presidente de Boca, Daniel Angelici, quien sostuvo: “Yo tengo muy buena relación con los jugadores. Se lo dije a él. Me da bronca que hace dos meses Benedetto me dio la mano y me prometió que se quedaba. Me dijo ‘quedate tranquilo, estoy bien y me quedo hasta fin de año”, lo cuestionó Angelici en una entrevista con la radio AM 990.

“Cuando vino la oferta de afuera, para el club no era ni buena ni mala porque el club no necesita vender. Pero el jugador quería irse porque quería irse a Europa”, se indignó el dirigente. Hot.