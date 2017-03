Buenos Aires.- “Hoy pienso en renunciar”, dijo Armando Pérez, que sólo sigue en el sillón de AFA por pedido de la FIFA pero su deseo, como ya manifestó alguna otra vez, es abandonar el cargo.

“Todos somos responsables de lo que está pasando, de no ser coherentes, de improvisar, de no trabajar en conjunto. Sentimos vergüenza con lo que pasó y en mi caso no sé cuánto voy a durar en el cargo”, lanzó el dirigente. Mientras, se esperan soluciones en calle Viamonte.