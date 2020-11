Benvenuti brilla en el TC y avisa: "Vamos por el campeonato, Neuquén"

Redondeó con otro meritorio segundo puesto un fin de semana de ensueño y una fase regular casi perfecta. No por nada, se adjudicó la etapa regular en su segunda temporada en la Máxima. Juan Cruz Benvenuti , el piloto neuquino del Turismo Carretera, sueña con la gloria en la categoría más importante del país y avisó " vamos por el campeonato , Neuquén ".

"Buenas tardes, felicitar a todo el equipo, un laburo excepcional de todos ellos. Estamos muy bien, Mariano (por Werner que ganó ambas carreras) está un pasito adelante hoy, tendremos que trabajar para poder correrle más de mano a mano", anticipó con respecto al tramo decisivo del campeonato que se avecina, a la famosa Copa de Oro.

Respecto al duelo aparte que tuvo con Gini para conservar la segunda colocación, Benvenuti comentó: "Y sí, se hizo una gran defensa con respecto al Tubo. Me atacó toda la carrera desde la primera a la vuelta 20, muy al límite con lo justo, me tuve que defender muchísimo, laburé me cansé... Pero logramos un puesto 2 y ganamos la etapa regular que era el objetivo", destacó.

Consultado sobre qué significa para él ganar la etapa regular, expresó: " Muchas chances para pelear el campeonato. Entramos con buenas diferencias con el resto, salvo con Mariano Werner que estamos ahí. Pero tengo fe que vamos a pelear. En mi segundo año, pelear esta etapa regular, ganar el campeonato es un montón, así que todo mérito del equipo".

Siempre se acuerda de la región y una vez más hubo mención al pago, con arenga incluida, en el final: "Saludos enorme a toda mi familia, a toda Neuquén, a toda Villa La Angostura y vamos por el campeonato". Claro que sí Juan Cruz Benvenuti, y toda la provincia se encolumna detrás tuyo y te alienta a la distancia.