Â¡Benvenuti campeÃ³n!: el neuquino se consagrÃ³ en el TC Pista

"Estoy feliz por él, porque sé que toda su vida va a ser feliz gracias a este título en el TC Pista", dijo su hermana, reflejando lo que significa para Benvenuti la corona que se calzó hoy.

El de La Angostura hizo una carrera pensando en el campeonato, dominó gran parte de la final y cuando vio que ponía en riesgo su título resignó el primer lugar, y cuidó el segundo puesto en el cierre para quedarse con la corona 2018 del TC Pista en San Nicolás.

"No lo puedo creer. El equipo de mecánicos es excepcional, entregan todo cada carrera. Contento, agradecido y muy emocionado. Todavía no caigo en lo que logramos. Todo el año fuimos contundentes. Tuvimos algunos percances en la etapa regular, pero en la Copa de plata no fallamos en ningún momento“, dijo el flamante campeón.

Juan-Cruz-Benvenutti.jpg

La victoria fue para Federico Pérez pero la gran felicidad es de Juan Cruz Benvenuti que con el Torino del Laboritto Jrs. le da un nuevo título a la marca y consigue el acceso directo al Turismo Carretera, el anhelo de todo piloto. Logró dos triunfos (Concepción del Uruguay y Villa Mercedes) en la temporada y una Copa de Plata excelente teniendo excelentes resultados que le permitieron ser el gran campeón.

Embed ¡Felicitaciones campeón! @BenvenutiJC por el gran campeonato del TC Pista que lograste hoy en San Nicolás! ¡Sos nuestro gran #OrgulloNeuquino! pic.twitter.com/11r4C23Vp2 — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) 9 de diciembre de 2018

La competencia lo tuvo a Juan Cruz Benvenuti dominando prácticamente toda la prueba, a falta de cinco giros, luego de un relanzamiento, Federico Pérez que había heredado el segundo puesto debido al abandono de Micheloud, logró saltar a la delantera tras superar por fuera a Juan Cruz Benvenuti que ya no ofreció resistencia.

Benvenutti-página-34.jpg

A partir de ahí, el chico del sur argentino se dedicó a conservar su colocación y llegar para levantar la copa.

De esta forma, Federico Pérez, se llevó la victoria que lo dejó como más ganador del año, segundo culminó el gran campeón, Juan Cruz Benvenuti, y tercero Marcelo Agrelo que logró también el pase a la máxima (al igual que Benvenuti), cuarto Andy Jakos, quinto Emmanuel Tuffaro, sexto Martín Vázquez, cerraron los diez, Gassmann, Costanzo, Candela y De La Iglesia.