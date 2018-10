Benvenuti: "Es un momento soñado"

Antes de llegar a San Luis, Benvenuti remarcaba la importancia de recuperar el potencial del Torino para poder dar pelea por el título, en su segunda clasificación a los playoffs.

Y fue de menor a mayor, demostrando que sería candidato en la clasificación y luego en su serie, para largar la final a la par de Gassmann y poner a prueba el auto que prepara el equipo Hamilton Laboritto Jrs.

“El sábado teníamos un gran auto, pero una pequeña vibración en la serie no me permitió seguir al ritmo que había empezado. Sabía que tenía un buen auto, que era posible poder correrlo a Joel y que lo iba a correr toda la carrera, y si había alguna maniobra de sobrepaso limpia lo iba a intentar. No quería perjudicarlo a él ni me quería perjudicar yo, ya perdí muchos puntos antes de esta carrera”, manifestó el oriundo de Villa La Angostura, quien detalló cómo logró apoderarse de la punta.

“Intento una maniobra, no me sale, él (por Gassmann) sale mejor de la curva, y en la otra vuelta se equivoca y aprovecho su error. Trato de hacer la vuelta lo más prolija posible, ya que era la última, y la verdad es que salió muy bien”, contó el piloto de 22 años.

Benvenuti, Gassmann y Gustavo Micheloud (Torino) se subieron al podio de La Pedrera. El corredor capitalino Lautaro de la Iglesia (Ford), en su segunda fecha con el Martínez Competición, finalizó 12°.

"Quiero mandarle mi cariño y fuerzas a la familia del Tati, a su equipo. La verdad que dolió muchísimo”."Intento una maniobra, no me sale, él sale mejor de la curva y en la otra vuelta se equivoca y aprovecho su error. Trato de hacer la vuelta lo más prolija posible, ya que era la última”.Juan Cruz Benvenuti. Piloto neuquino del TC Pista, líder en la Copa de Plata

Firme candidato

Tras la producción del fin de semana, Benvenuti demostró que es uno de los candidatos más sólidos para pelear por la Copa de Plata.

“La verdad es que es una victoria importantísima. Vinimos a buscar un buen resultado y la mayor cantidad de puntos posibles, y nos vamos de San Luis con una victoria. Es un momento soñado”, dijo Juan Cruz.

“Recuperamos en esta cita algunos de los puntos que perdimos en carreras anteriores, trepamos a la punta del campeonato y nos vamos con todos los objetivos cumplidos para este fin de semana. Vamos a ir con todo en las cuatro carreras que quedan (Toay, Olavarría, San Juan y San Nicolás). Agradezco a todo el equipo Hamilton Laboritto Juniors, a mi familia y a las empresas que apoyan nuestra continuidad carrera a carrera dentro del TC Pista, es un momento del país muy difícil y nosotros podemos seguir corriendo”, destacó.

2 Las victorias en el 2018

En la cuarta fecha en Concepción del Uruguay y en la 11ª, en La Pedrera, fueron los triunfos de Juan Cruz en la temporada.

3 triunfos en el TC Pista

El año pasado ganó su primera carrera en la categoría en Buenos Aires, en la antesala de los 1000 kilómetros de Buenos Aires.