Bienestar emocional en tiempo de cuarentena

El aislamiento social, nos está invitando a hacer una mirada desde lo personal, con nosotros mismos. "Cuando te conectas con vos mismo, estás en tu eje, a través, de la realización de distintas actividades como la lectura, el yoga, la meditación, la música, el arte, etc, vas a posibilitar estar en tu centro, conectarte con vos mismo; pero, hay muchas personas que no pueden, que están con miedo, con vacíos, que se dan cuenta que se sienten en soledad, y no logran estar en su centro; esas personas tienen que poder pedir ayuda, porque son carentes de estas competencias emocionales para poder vivir y absorber de mejor manera este momento que estamos atravesando", agregó el especialista.

"Esta situación nos está poniendo como foco central en lo constructivo, en el presente, porque a pesar de la sobreexposición que tenemos a la información y que genera incertidumbre, miedo, ansiedad en las personas; aquellos que han desarrollado educación emocional, y cuentan con estas herramientas, están poniendo el foco en lo constructivo, orbitan de mejor manera desde lo positivo, están más tranquilas. Lo que no quiere decir que nieguen la realidad, sino que tienen una mirada más mesurada respecto de lo que están viviendo, centrándose no en el largo plazo, sino en el presente", indicó Canales.

La cuarentena nos está permitiendo entender cómo fortalecer nuestro carácter, no flagelarnos, cuidarnos, tener un autodiálogo, positivo con nosotros mismos “mirarme y ver qué nos sostiene en el fondo; mi familia, mis amigos, mi yo interior, desarrollar lo que llamamos la seguridad psicológica, que tiene que ver como yo logro sentir que estoy en un entorno que me siento feliz conmigo mismo, y logro así potenciar” asegura Canales.

En este periodo de aislamiento social hay que fortalecer la calidad de presencia, cuando logramos estar en eje centrado con nosotros mismos, podemos dar calidad de presencia a los demás.

La educación emocional es una estrategia educativa que permite el desarrollo de estas competencias emocionales en las personas, con el objetivo de posibilitar en ellos habilidades para su propio bienestar, para la vida y para el ciclo vital. La educación emocional posibilita el desarrollo integral de las personas a través de la toma de conciencia.

La secundaria neuquina Almalibre, primer colegio de la región en implementar la educación emocional, según Arnaldo Canales: “es un proyecto muy visionario, que está respondiendo hoy a la necesidad que tienen los secundarios de poder tener una formación integral. El hecho de que exista un proyecto así en la región, les permite a los padres entender que sus hijos van a poder tener una educación integral, que contempla las materias tradicionales del sistema, pero teniendo en cuenta a los jóvenes como iguales, permitiéndoles potenciar sus habilidades, sus talentos, a través de la toma de conciencia, quitándoles estereotipos. Hoy, el conocimiento, los jóvenes lo tienen en sus celulares, en las redes sociales, en internet, entonces los docentes, como los que enseñan en Almalibre, les dan a los jóvenes herramientas y respuestas que no están en google. El proyecto de la secundaria Almalibre prioriza y pone en primer lugar a los jóvenes y los pone en equilibrio con el desarrollo humano.

Estos son algunos de los beneficios que nos propone la educación emocional. Para conocer más este Sábado 18 de Abril a las 16 hs via plataforma Zoom, Arnaldo Canales estará brindando una conferencia online y gratuita para todas las familias acerca del “Bienestar en tiempo de cuarentena”. La misma está co-organizada con la secundaria de arte para el alma, Almalibre, la primera escuela pionera y precursora de la región en implementar la educación emocional como parte de su diseño de contenidos pedagógicos, además de utilizar una plataforma digital propia para que los estudiantes puedan, hacer las actividades desde sus casas.

Acerca de Arnaldo Canales, Ingeniero en Comercio Exterior. Mundo que recorrió por más de 20 años. En paralelo, durante 15 años, realizó un proyecto/labor social vinculado al trabajo con niños en situación de riesgo, colaborando con muchas instituciones de Chile. Fue parte de la dirección de proyectos de la Asociación de Guía Scout de Chile. Realizando actividades y planificando para el desarrollo de habilidades emocionales de los niños en distintos contextos. Participó en distintas ONGs de carácter social. Es Magíster en educación emocional, especialización en gestión de management y en habilidades y competencias emocionales para equipos de trabajo. La Fundación Liderazgo, la cual preside, tiene por objetivo contribuir con el bienestar integral de los Chilenos a través de la educación emocional. Enfocándose en el desarrollo de competencias emocionales y habilidades socioemocionales.

