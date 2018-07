"Bilardo fue el mejor técnico que me dirigió"

“Me vieron jugando en un potrero de Córdoba con Lavalle, mi club de barrio, y me llevaron a Estudiantes cuando tenía 15 años”, recuerda sobre sus orígenes en el mundo de la redonda. “Ahí hice inferiores y debuté en 1971 cuando tenía 21 años contra Unión Española por semifinales de Copa Libertadores. Ganamos 2-1 y nos metimos en la final”, repasa acerca de su bautismo de fuego en primera.

“La final la jugamos con Nacional (Uruguay) y ganamos 1-0 en La Plata, pero allá perdimos 1-0 la vuelta. En el desempate que se jugó en Lima, perdimos por 2-0 pero no jugué porque me lesioné en las prácticas”, comenta Carlitos.

Tras su debut, Leone se quedó con la valla del Pincha por varios años, hasta 1975 cuando le llegó el llamado de Racing, donde jugó hasta el 1976. En ese año su camino se cruzó con Bilardo, que lo llevó a Deportivo Cali entre 1977 y 1978.

“Era obsesivo en su trabajo. Cuando volvíamos del entrenamiento y estábamos descansando pasaba con el auto y te tocaba bocina para llevarte a practicar. Te hacía tirar centros o practicar ese tipo de cosas toda la noche”, señala sobre su experiencia con el Narigón, a quien define como “el mejor director técnico” que lo dirigió.

En 1979 regresó de Colombia para jugar en Atlanta de la B Nacional hasta 1983. “Jugué tres años a préstamo y no se podía jugar cedido más de ese tiempo. De Cali no me quisieron vender y acá no tenían plata para comprarme así que quedé fuera del mercado de pases en el 82 y estuve un año parado”. Pero Leone encontró en el infortunio una oportunidad que cambió su vida. “En 1983 me tentaron de Independiente y Carlos Ortiz (ex Cipolletti y Boca) me convenció de venir. Mi esposa consiguió trabajo acá y me sentí muy cómodo, así que no me moví más hasta mi retiro en 1991”, cuando tenía 41 años.

“Seguí vinculado al deporte desde la Municipalidad y entrené arqueros en Patagonia e Independiente, pero hace unos años largué todo y me jubilé”. Sucedió que Carlitos encontró una motivación mayor que su amor por los tres palos y la pelota. “Ahora disfruto de mis nietos y me gusta mucho el mar, así que voy a Las Grutas con mi familia cada vez que puedo”, comenta sobre sus nuevas pasiones.