La oportunidad señalada por el púgil neuquino ex campeón argentino de los medianos se dio en el 2012. Ese año logró el título internacional de la división del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el Ruca Che frente al cipoleño Sebastián Heiland y ,además, estuvo posicionado como N° 1 del ranking mundial de la categoría.

Esto lo convertía automáticamente en retador del campeón que, ese año, fue Maravilla al derrotar en memorable pelea en Las Vegas al mexicano Julio César Chávez Juniors.

“Estábamos en un gran momento. En Argentina habíamos peleado con todos. Con Sergio Ábalos, con Baldomir (Carlos), Heiland, ganado títulos nacionales, internacionales y como en el CMB me habían puesto en el primer lugar, la oportunidad estaba.

“El propio Sergio me lo dijo personalmente una vez que estuvo acá en Neuquén. Cuando él viene a pelear a Vélez en 2013 con el inglés Martin Murray le habían avisado, previamente, que la pelea iba a ser conmigo. Me contó que hasta estudiado me tenía. Sabía cuáles eran mis fallas e, incluso, en aquel encuentro, hasta me aconsejó corregir. 'Billi, no fuiste mi rival esa noche –me confesó- porque HBO era el que decidía con quién tenía que pelear.' Por negocios televisivos la pelea con Murray era más vendible para Europa y el Mundo que pelear conmigo”, recordó la anécdota.

“Yo no tenía el rodaje necesario para un HBO -agregó-, pero bueno me quedé con esas cosas lindas. En ese momento estuve en los papeles en la boca de los grandes promotores. Por eso hoy que Maravilla vuelve y yo también estoy entrenando para volver en poco tiempo me encantaría pelear con él. Ya no es el Maravilla que peleó con Chavéz, ya no tiene esos reflejos por la edad. Yo en cambio soy joven, fuerte, con velocidad y creo tendría muchas posibilidades de ganar”, arriesgó.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1296949969832873986 #MaravillaEnTNTSports ¡Volvió con todo! Sergio 'Maravilla' Martínez conectó la zurda al cuerpo de José Miguel Fandiño , le tiraron la toalla y el argentino lo ganó en KOT7 en España. pic.twitter.com/sz97H1eK3f — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) August 21, 2020

"Obvio que en el Ruca Che me gustaría hacer la pelea. Sería maravilloso porque hace mucho deseo pelear por un campeonato del mundo o defendiéndo un título a estadio lleno, colmado. Sería algo fabuloso”, se ilusionó.