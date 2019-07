Embed

En los puentes carreteros, alrededor de las 16:30, se registraban largas filas de vehículos en ambos sentidos. Según indicaron los trabajadores iban a levantar el bloqueo cada una hora por espacio de 15 minutos.

Pasadas las 17, los bloqueos eran forma intermitente, principalmente en el reclamo sobre los puentes carreteros en el que se había habilitado la mano Cipolletti-Neuquén.

bloqueo taxistas puente carretero1.jpg Maria Isabel Sanchez

La mayoría del tránsito se desviaba por el tercer puente, donde el tránsito era un verdadero caos.

bloqueo taxistas tercer puente.jpg Maria Isabel Sanchez

También habían previsto cortes a la altura de la Cooperativa Obrera en Plottier y en el puente que une Centenario con Cinco Saltos.

Además, otros sectores de la ciudad permanecen bloqueados: sobre Ruta 22 en las intersecciones con Avenida Olascoaga, Río Negro, Chubut y Bahía Blanca.

bloqueo taxistas puente carretero0.jpg Maria Isabel Sanchez

El taxista Marcos Jara contó a LMN que decidieron la medida luego de una asamblea realizada y con apoyo de sus compañeros de las localidades vecinas. "Fue una decisión que tomamos únicamente los trabajadores por fuera del Sindicato", señaló Jara.

"Nosotros todavía no tuvimos ninguna reunión y nos quieren dar la respuesta el martes. Mientras tanto, los que atacaron a Pablo están sueltos", agregó Marcela Schiel, otra de las trabajadoras.

taxi-bloqueo2.jpg

"Nos dieron el último parte diciendo que está complicado. Le sacaron parte del intestino, la bala le atravesó la médula y están controlando el tema de las infecciones", detalló Jara y confirmó que "vamos a seguir con la medida de fuerza hasta que nos den un parte favorable".

"Yo no quiero ser el próximo. Estamos cansados, la Policía no hace nada, el Sindicato no hace nada. Basta de los asaltos a los taxis", se quejó esta mañana el taxista, apenas iniciaron los cortes sobre la Avenida Argentina.

taxis-bajo.jpg Sebastián Fariña Petersen

Pablo permanece internado en grave estado, internado en terapia intermedia del hospital Castro Rendón. La víctima ingresó alrededor de las 4 de la madrugada luego de ser baleado a quemarropa cuando era asaltado por delincuentes, en la esquina de La Pampa y Guiñazú.

"Se encuentra inestable, presenta un orificio de ingreso del proyectil por la espalda con trayectoria descendente. En su camino lesionó la médula en la zona de la columna y también el intestino por lo que durante la cirugía debieron cortar y unir el intestino”, contó la sobrina de Sánchez en un audio de WhatsApp, sobre el último parte emitido desde el hospital.

