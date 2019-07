Conmoción: balearon a un taxista en un asalto, está grave y el centro está sitiado

taxis-muni.jpg

Fuentes del hospital Castro Rendón, donde permanece internado tras ser ingresado por el Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) a las 4, confirmaron que su estado es "muy grave".

"Tiene una lesión interna torácica y en la columna. Fue evaluado por el Servicio de Emergencias y cirujanos de guardia, y se realizaron tomografías completas", detalló Adelaida Goldman desde el hospital a LMN.

Embed

El terrible hecho ocurrió esta madrugada, alrededor de las 3.30, en La Pampa y Guiñazú. "Tiene la médula perforada, el estómago, tiene derrames internos, está mal", señaló Marcela Schiel, una de las taxistas que permanece junto a sus compañeros sobre la Avenida Argentina, a LM Neuquén.

"Basta de no poder trabajar tranquilos, necesitamos salir a laburar para llevar plata a nuestras casas", reclamó.

taxistas

Según relató en LU5 Edgardo Bernabé Meriño, propietario de la licencia 051 que conducía el hombre, la víctima identificada como Pablo Sánchez de 41 años, tomó el pasaje en San Martín y Avenida Olascoaga y, al llegar a la zona de La Pampa y Guiñazú, fue interceptado por los dos asaltantes.

Fuentes de la investigación indicaron que uno de los asaltantes amenazó al chofer con un cuchillo en el cuello, mientras que el otro le disparó a quemarropas directo a la espalda, desde atrás del asiento.

taxistas

"Yo no quiero ser el próximo. Estamos cansados, la Policía no hace nada, el Sindicato no hace nada. Basta de los asaltos a los taxis. El paro lo largamos los choferes, no el sindicato", se quejó Marcos Jara, otro de los trabajadores.

En el caso de los taxistas de la empresa El Rápido, cuya base está ubicada en Moritán 965, los trabajadores también permanecen reunidos y de paro. "Sabemos que está en quirófano, muy jodido. Nosotros estamos todos acá con los autos y no estamos trabajando", aseguró Richard, taxista de la empresa, en contacto con LU5.

Meriño explicó que las personas de los domicilios cercanos escucharon el disparo y salieron a ayudarlo. "Alcanzó a decir que eran dos individuos, fue lo único que le alcanzó a decir a las personas de la ambulancia", señaló.

taxistas

LEÉ MÁS

Al taxista le dispararon "a quemarropa por la espalda"

Sindicato de Taxis: "Pedimos que la Policía maneje el GPS"