La crónica de los cortes que sitiaron a la ciudad

Taxistas de Centenario y Plottier se solidarizaron con la protesta, al igual que desde el gremio de choferes UTA. También en el puente entre Cinco Saltos y Centenario, hasta las 19, se había cortado el tránsito.

En los puentes carreteros, cerca de las 16:30, se registraron largas filas de vehículos en ambos sentidos.

Pasadas las 17, los bloqueos eran forma intermitente, principalmente en el reclamo sobre los puentes carreteros en el que se había habilitado la mano Cipolletti-Neuquén.

bloqueo taxistas puente carretero1.jpg Maria Isabel Sanchez

La mayoría del tránsito se desvió por el tercer puente, donde era un verdadero caos y el andar era a paso de hombre.

bloqueo taxistas tercer puente.jpg Maria Isabel Sanchez

“Salís a trabajar y les decís ‘hasta luego’ a tus familiares sin saber si es real, si vas a volver a tu casa. Lo único que tenemos como medida de seguridad es el botón antipánico que a veces funciona y a veces no, estamos totalmente desprotegidos”, explicó Marcela Schiel, en el marco del reclamo que hicieron junto a sus compañeros taxistas a través del corte de tránsito en varios accesos a la ciudad.

La actividad comenzó en plena madrugada, principalmente en el sector del monumento a San Martín y luego se fue replicando en otros puntos, hasta que a las 15 se cortó el tránsito en los puentes carreteros que unen la ciudad con Cipolletti.

bloqueo taxistas puente carretero0.jpg Maria Isabel Sanchez

“Este mes fueron cinco robos ya, lamentablemente fue el peor, pero todos los compañeros fueron golpeados. A uno de los choferes a los que le robaron lo hicieron bajar del auto, él caminó pensando que le iban a disparar y no, los delincuentes corrieron hasta otro auto y escaparon. No podemos trabajar así”, confió la taxista.

Ante la posibilidad de que mañana se realice una reunión con autoridades del Gobierno y de la Policía, los taxistas manifestaron que la respuesta que les deben dar tiene que ser inmediata.

taxi-bloqueo2.jpg

“No siempre acuden cuando uno los necesita. Nuestra seguridad se la van pasando de mano en mano y nosotros la necesitamos hoy, no mañana”, aseguró Marcela. En la misma línea, su colega Daniel Farías explicó: “Esta situación no es nueva. Quizás molestamos a las familias con el corte, pero fue una medida de fuerza mayor, no solamente el compañero está grave, sino que detrás de él hay una familia. Todos tenemos una familia, nosotros salimos a laburar y tenemos que poder volver a nuestra casa como cualquier otro trabajador”.

taxis-bajo.jpg Sebastián Fariña Petersen

Pablo permanece internado en grave estado, internado en terapia intermedia del hospital Castro Rendón. La víctima ingresó alrededor de las 4 de la madrugada luego de ser baleado a quemarropa cuando era asaltado por delincuentes, en la esquina de La Pampa y Guiñazú.

"Se encuentra inestable, presenta un orificio de ingreso del proyectil por la espalda con trayectoria descendente. En su camino lesionó la médula en la zona de la columna y también el intestino por lo que durante la cirugía debieron cortar y unir el intestino”, contó la sobrina de Sánchez en un audio de WhatsApp, sobre el último parte emitido desde el hospital.

