Boca goleó y está a un solo paso del Olimpo

Otro gran paso

El líder dio un paso fundamental hacia el título con una actuación sin fisuras, en un José María Minella copado por sus hinchas (ver recuadro).

Cristian Pavón abrió la cuenta, a los 38 minutos del primer tiempo, con un soberbio derechazo, mientras que Ricardo Centurión, aprovechando un grosero error del arquero Matías Vega, marcó el segundo tanto boquense a los 40 de la misma etapa. Ya en el complemento, Fernando Gago convirtió el tercero, de penal, a los 32 minutos, y el defensor Jonathan Silva concretó el cuarto y definitivo para la visita, a los 38. El elenco local sufrió la expulsión del lateral izquierdo Franco Canever, a los 36 minutos del segundo tiempo, por aplicarle un golpe a Centurión. El próximo rival de Boca será Olimpo, en Bahía, el miércoles. En caso de sumar de a tres, se consagrará campeón sin importar los otros resultados, incluso puede dar la vuelta antes de jugar.

Fue todo de Boca

En cuanto al partido, Boca mostró solidez de principio a fin, casi no pasó sobresaltos y pudo desplegar su juego, sobre todo desde los pies de Gago, en un césped que no estaba en buenas condiciones.

El Tiburón no pudo mostrar la solidez que le permitió lograr buenos resultados ante San Lorenzo, Independiente y Racing y fue claramente superado por Boca.

En los primeros minutos, el local presionó bien arriba buscando cortar el circuito de juego xeneize. Pese a esto y con el correr de los minutos, Boca pudo imponer su juego, abriendo la cancha desde los pies de Gago hacia las bandas, con las subidas de Silva y Leonardo Jara, aunque sin lograr acertar en la puntada final.

Clásico: Boca no metía 4 goles de visitante desde el 4-2 del año pasado a River en Núñez.

Los goles

Gago habilitó con un pase profundo a Pavón desde el círculo central, el punta cordobés recorrió un par de metros y sacó un derechazo rasante, desde 25 metros, que se coló junto a un palo para el 1-0.

Dos minutos más tarde, y cuando el Tiburón no había alcanzado a reaccionar, un “blooper” del arquero Vega le permitió a Centurión marcar el segundo gol.

Ya en el complemento, Boca continuó dominando las acciones mientras que Aldosivi no encontraba los caminos.

A los 31, Vega tapó un mano a mano a Centurión, pero la pelota le volvió a quedar a Ricky y el arquero lo derribó en un claro penal. La pena máxima fue ejecutada por Gago, que la canjeó por gol.

En el final, Aldosivi ya no tenía manera de contener los ataques de Boca y a los 38 minutos Silva coronó la goleada con un fuerte zurdazo luego de otro gran pase de Gago al área visitante.

Ahora Boca se coronará el miércoles si vence a Olimpo en Bahía Blanca. Aunque también puede alcanzarle si River hoy pierde con Racing y Banfield el martes no le gana a San Lorenzo. En ese caso, será campeón sin jugar incluso en Bahía.

"Teníamos la responsabilidad de ganar. Contra Olimpo también va a ser difícil. Todavía no logramos nada”.Guillermo Barros Schelotto. Entrenador de Boca

"Todavía no me siento campeón. En la Copa Libertadores anterior soñé con ser campeón, ojalá lo logremos en 2018”.Cristian Pavón. La felicidad del volante azul y oro

La utopía de la neutralidad...

En toda la previa se habló de la posible presencia del público visitante en el estadio María Minella de Mar del Plata.

Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires como de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) insistieron en que esa chance era imposible por una cuestión de seguridad.

La dirigencia del club Aldosivi abrió la venta de entradas para los hinchas neutrales y así en escasos minutos durante la semana se vendieron poco más de 9 mil plateas a hinchas que no eran del Tiburón ni de Boca, sólo simpatizantes del fútbol.

Ayer los colores azul y oro, y los cánticos a favor de los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, que goléo al local, se apoderaron del partido válido por la 28ª fecha de primera división.

Incluso, los gritos de goles, en cuatro ocasiones, desataron la euforia de los “neutrales”, que sin vergüenza al igual que las autoridades de contralor sacaron a relucir sus camisetas y las bengalas para festejar.

“Tenemos cientos de camisetas de Boca secuestradas y esas fueron unas pequeñas bengalitas que pudieron pasar en el cacheo”, sintetizó Juan Manuel Lugones, responsable de Aprevide, minimizando la situación. Y continuó: “Hoy estuvo todo muy light, muy liviano, fue una buena experiencia y todos disfrutaron del partido. Hoy no estuvo la barra de Boca y estuvo la popular visitante vacía”.

En medio de la ironía y la utopía, Lugones prometió sanciones para el Tiburón.

Centurión volvió y mojó: “Quiero ser campeón con Boca”

Después de un par de lesiones, Ricky demostró ser un jugador desequilibrante en la ofensiva. No habla de su futuro, sólo piensa en ganar y festejar el título.

Ricardo Centurión tuvo un retorno soñado luego de una lesión que lo volvió a dejar fuera de las canchas en las últimas semanas. El Wachi jugó un buen partido, metió un gol y ya sueña con ser campeón con el Xeneize.

El 10 de Boca sabe que el objetivo está a la vista, pero todavía “falta un pasito más”. Y agregó: “Quedan dos partidos, desde el primer partido que empezamos, cuando llegué a Boca, tenía la ilusión de salir campeón acá. Ahora no me apuro, estar tranquilo, unidos y ojalá se nos dé”. Aunque su futuro en el club de la Ribera aún es una incógnita, el jugador dijo: “No estoy pensando en eso porque lo único que quiero es sacar esto de salir campeón en Boca, darle una alegría al grupo, a todos los que se merecen esto, a la hinchada, a mi familia, y una vez que termine el torneo nos sentaremos a ver qué pasa”. Centurión contó en rueda de prensa: “De entrada no me sentí cómodo y después fui agarrando ritmo. Sabía que me iba a recuperar y estar al 100 por 100, y hoy lo demostré”. Añadió, en relación con el planteo del Tiburón: “Sabíamos que ellos necesitaban el punto y más o menos sabíamos cómo jugaban, lo que querían y que iban a quedar expuestos atrás; queríamos aprovechar eso”. El polémico centrocampista, marcado por sus cuestiones extrafutbolísticas, indicó con respecto al gol que marcó al presionar al arquero, que “el mensaje que baja el técnico es siempre jugar”.

Boca dio un paso decisivo en su pelea por ser campeón en Mar del Plata.

La voz de Gago, la figura

Fernando Gago, capitán y autor del tercer gol contra Aldosivi, de penal, destacó: “Teníamos que ganar para ser primeros e hicimos un partido completo en todas las líneas. Un nivel colectivo, todos rindieron al máximo”.