Boca llega súper preocupado

De todas maneras, el conjunto que dirige Guillermo Barros Schelotto sumó su undécimo encuentro de visitante sin derrotas (seis triunfos y cinco empates) y llegó a 49 puntos.

El equipo platense, en tanto, encadenó ocho cotejos sin caídas aunque cinco fueron igualdades y sigue en la pelea con 41 unidades.

Los primeros 45 minutos tuvieron un desarrollo bastante aburrido, ya que reinó la imprecisión y ninguno de los dos logró imponer su juego.

Boca, con un 4-3-3, insinuó un poco más en el inicio, pero con el transcurrir de los minutos se diluyó y casi no generó peligro.

El equipo del Mellizo apenas mostró unos pincelazos de Ricardo Centurión, aunque sin gravitación el área rival, y nada más.

Es que el tridente Pablo Pérez, Fernando Gago y Rodrigo Bentancur, el generador de juego, no incidió en el juego.

Y así Cristian Pavón y Darío Benedetto, los otros dos puntas (más Centurión), quedaron aislados y tampoco inquietaron a Mariano Andújar.

Estudiantes, con un 4-4-2 (que por momentos fue un 4-4-1-1), planteó el partido en la mitad de la cancha, muy lejos de Andújar, pero a la vez más lejos de Agustín Rossi.

En ese contexto, Vivas, quien se fue expulsado a los 27 minutos del primer tiempo por protestar un supuesto penal sobre Juan Cavallaro, le ganó la pulseada a Guillermo, en ese juego de los estrategas, bien lejos de los gustos de los hinchas.

El segundo tiempo fue todavía peor que el primero, sin juego, sin fútbol, sin llegadas de riesgos y plagados de errores.

Boca nunca pudo imponer su juego, su entrenador no entendió el partido (lo demostró con los cambios) y no perdió porque Estudiantes no se decidió a atacarlo.

Más allá de eso, Benedetto tuvo el gol, pero falló en la definición, tras la mejor jugada del partido, con más de dos pases correctos seguidos.

Después, Bentancur y otra vez Benedetto estuvieron cerca de quebrar la paridad, pero fallaron sucesivamente en la definición.

De esta manera, sin fútbol ni ideas, Boca dejó (nuevamente) dos puntos en La Plata y dilapidó otra chance de consolidarse en la cima del torneo.

Ahora deberá prepararse para lo que será un nuevo Superclásico, en esta oportunidad, clave en lo que será la lucha del campeonato. Del otro lado, River consiguió una gran victoria en su casa y llegará menos presionado a La Bombonera.

Se sabe, los derbis son partidos aparte y muchas veces los contextos poco importan. Sin embargo, la preocupación del Mellizo existe y deberá mejorar lo de hoy para seguir arriba sin pasar sobresaltos.

Rating: Boca midió en promedio 15,1 y River 11,1, según el sitio Real Time Rating.

El enojo de Vivas que se hizo viral en las redes

Sin duda la imagen del fin de semana la dejó el entrenador de Estudiantes, Nelson Vivas. Al minuto 27 de la primera etapa, el ex jugador de la Selección tuvo un picante intercambio de palabras con el juez Trucco por un presunto penal no cobrado a su favor, por lo que el árbitro decidió expulsarlo.

De inmediato, el DT se salió de sus cabales y, enfurecido camino al vestuario, se arrancó la camisa, pateó un micrófono e insultó al aire.

La curiosa escena quedó registrada en las cámaras y de inmediato comenzó a viralizarse en las redes sociales con los tradicionales memes.

“Soy una persona totalmente visceral y hoy se jugaba mucho. De ninguna manera justifico mi reacción, pido disculpas”, dijo el entrenador pincha.

Vivas ya había protagonizado una acción similar cuando, siendo DT de Quilmes, se agarró a trompadas con un plateísta que lo insultaba a la salida del estadio. A las semanas se despidió del Cervecero.

Peruzzi 225

La mala noticia para Barros Schelotto, además del resultado, fue la amonestación de Gino Peruzzi que no lo marginaría del Superclásico. Se especulan que se pediría el artículo 225 en lugar de Marcelo Torres, figura del Sub 20.