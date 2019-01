Boca lo despreció de chico al Huevo y ahora sueña con él

Se sabe que el zurdo volante es hincha del Xeneize. Y cuando la rompía en Olimpo y en Don Bosco de su ciudad, fue a probarse a varios clubes capitalinos, antes de quedar en su último intento tras varias frustraciones en Ferro.

Uno de los que lo rebotaron fue justamente Boca. Casi ni lo observaron según sus propias palabras y eso fue lo que más le dolió.

“No lloraba pero me enojaba. Pensaba ‘vengo de tan lejos y casi no me miran… Se nos hacía muy difícil venir a Buenos Aires”, contó en una vieja entrevista que concedió al portal de El Gráfico.

Lo cierto es que en las últimas horas otra vez cobró fuerzas la versión que circuló a finales de diciembre. Acuña es el “gran sueño” de Gustavo Alfaro y de Boca para esta temporada.

Así lo indican quienes cubren la información xeneize para los medios nacionales. Cuentan, incluso, que el entrenador ya lo habría llamado. En época mundialista, fue el propio DT quien elogió al zapalino vía LM Neuquén.

Lo cierto es que la operación parece muy compleja. Primero porque el Huevo brilla en el Sporting, donde ayer incluso dio una asistencia en el 1 a 1 ante el Braga (triunfo por penales para clasificar a las semis de la Copa de la Liga). Y segundo porque también lo quiere el poderoso Zenit ruso, que ofreció 20 millones de euros por él... ¿Cómo competirle?

Novedades de mercado

Por otra parte se cayó lo del uruguayo Nahitan Nández al Cagliari y llegó una oferta de la Roma de Italia por Wilmar Barrios cuyas condiciones no convencen al Xeneize, que necesita desprenderse de un jugador extranjero para no superar el cupo. Goltz quiere irse a México.