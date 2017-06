Boca podría tener el apoyo de sus hinchas ante Aldosivi

"Hemos tenido un pedido del partido siguiente, contra Olimpo en Bahía Blanca, que nos solicitó jugar con neutrales y con venta de entradas sólo a la gente de la ciudad. Todavía no definimos nada con Aldosivi. La gente de Mar del Plata es la que quiere jugar con público visitante", indicó el titular del organismo de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Lugones.

"Por eso me debo una reunión con el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Quiero escucharlos y también a la gente de Boca, porque en los últimos partidos con visitantes tuvimos muchas críticas, sobre todo del periodismo", dijo el funcionario.

Destacó que el "pedido real es de la gente de Aldosivi, porque es una recaudación muy importante la que puede tener. Existe la chance. No le dijimos que sí ni que no, porque nos debemos una evaluación, no solo con lo que pasa dentro de la cancha. Tenemos que pensar en la ruta, las estaciones de servicio que hay que cerrar, acompañar a la barra, el problema de los que quieren ingresar sin entradas y los que se quedan boyando por Mar del Plata", explicó Lugones en diálogo con radio Güemes.

"Por eso lo vamos a resolver en el transcurso de la semana por sí o por no. Lo de Bahía Blanca es más factible. Lo único es que si dicen que son neutrales hay que buscar que las 4.000 localidades a la venta que sean solamente para gente de esa ciudad. La última vez hubo hinchas de River pero no de la barra, sino gente de Bahía", recordó finalmente Lugones.