Boca sumó la tercera baja durante la cuarentena

El arquero Marcos Díaz no llegó a un acuerdo con el club xeneize y no le renovarán el contrato. Además, está en duda el retorno desde Lanús de Agustín Rossi, quien pretende continuidad.

Boca no le renovará el contrato al arquero Marcos Diaz, el vinculo caduca el 30 de junio. No hubo acuerdo entre el guardavalla y el club, ya que están lejos de las pretensiones económicas y deportivas que pide el futbolista. De ese modo, el Xeneize decidió que el ex Huracán no siga en el plantel que conduce Miguel Ángel Russo. Una de las posibilidades que considera Díaz es incorporarse al Leganés de España, que mostró interés en ficharlo.