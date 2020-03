La aseveración del golero, titular en el equipo del DT Miguel Angel Russo ante la ausencia de Esteban Andrada por lesión, estuvo en consonancia con el hecho de que River, que llevaba un punto de ventaja sobre Boca antes de arrancar la última fecha, no pudo en el cierre con Atlético Tucumán (1-1). La victoria del elenco auriazul ante Gimnasia La Plata (1-0) garantizó la conquista.

"Yo vivo así y digo lo que pienso. Con la camiseta que tengo puesta quiero ganar todo y la banco a muerte, soy un hincha más y defiendo mi camiseta a morir", agregó.

Díaz también se refirió a la tarea desempeñada por el ex DT Gustavo Alfaro: "Este campeonato también es mérito suyo. Estuvo en la primera parte con otro estilo, pero con su trabajo también aportó".

Al arquero, de 34 años, se le vence el contrato el próximo 30 de junio y por eso manifiesta su postura: "Voy a hacer lo que la dirigencia quiera. No pienso si me voy o me quedo. Peleo el puesto de la mejor manera. Me exijo y exijo a mis compañeros. Yo vivo el día, ayudo al 'Flaco' (Andrada) y a los otros chicos", resaltó.

"Estoy en uno de los mejores equipos del mundo y lo disfruto a mi manera", sostuvo Díaz, quien llegó en enero del 2019, libre de Huracán, y deberá aguardar que se resuelva su situación, ya que -además de Andrada- también regresará Agustín Rossi, quien hoy está a préstamo en Lanús.

LEÉ MÁS

Messi se baja el sueldo un 70% por el coronavirus

"Hasta el final del invierno quizás no haya fútbol"