Bermúdez confirma que Cavani llegaría "muy pronto" a Boca

El atacante uruguayo, oriundo de la ciudad de Salto, quedará libre del Paris Saint Germain francés en junio venidero, cuando todavía no se resolvió si volverá la actividad futbolística oficial, a causa de la pandemia del coronavirus que afecta a todo el mundo.

"Ojalá, para beneficio del club, el arribo de Cavani se dé. Nos otorgaría una gran mano", agregó Bermúdez.

"No creo que sea por un peso más o menos, si viene es por un verdadero deseo y las señales están claras", dijo el ex zaguero central en el programa "Boca de selección" por AM 770 (Radio Cooperativa).

Bermúdez también se refirió a la llegada de otros refuerzos para un futuro mediato. "Los mejores refuerzos en este primer semestre fueron los jugadores que ya estaban en el plantel y no jugaban", sostuvo.

"Tener la posibilidad de traer uno o dos jugadores de renombre sería fabuloso y que apoyen a los que ya están. Siempre con el visto bueno del entrenador (Miguel Angel Russo) y de nuestro vicepresidente (Riquelme)", apuntó.

"No vamos a descansar hasta que Boca no termine encontrando en cada una de las posiciones el jugador que necesita, esté en el plantel o tenga que venir uno de afuera", refirió.

Bermúdez también hizo mención a las situaciones del paraguayo Junior Alonso, cuyo préstamo termina en junio próximo, y del cordobés Emanuel Reynoso, quien tuvo algunas propuestas de franquicias de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

Sobre el defensor Alonso, el integrante del Consejo futbolístico dijo: "Ojalá se pueda quedar. Es un jugador muy importante y buscaremos los medios para su continuidad"

Y acerca del ex volante de Talleres de Córdoba, que por el momento no es titular, Bermúdez comentó:"Después del partido que jugó "Bebelo" contra Godoy Cruz (4-1 en el arranque de la Copa de la Superliga) creo que uno de los que menos posibilidades tiene de irse y con grandes chances de ser titular. es un chico que ama al club, es un gran profesional", sostuvo.

Por último, el directivo se refirió a la relación entre el club y la Conmebol:"Hoy por hoy Boca tiene suficiente peso y referentes para hacerse respetar"

Bermúdez integra la secretaría de Fútbol que preside Juan Román Riquelme, junto a los ex jugadores Raúl Cascini y Marcelo Delgado.

