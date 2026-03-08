El durísimo testimonio de Benvenuti tras abandonar en el TC en Viedma: "Estoy gastando más plata de la que tengo"

El neuquino apenas duró una vuelta en la final de la segunda fecha del Turismo Carretera y se mostró muy triste.

El caso de Juan Cruz Benvenuti es uno de los tantos que se están dando en el automovilismo argentino. El piloto neuquino ya demostró su capacidad de manejo con buenos desempeños en otras temporadas del Turismo Carretera , pero entre la falta de presupuesto y los cambios que se han introducido en la categoría, perdió mucho terreno.

A punto tal que entre las últimas carreras del año pasado y el comienzo del 2026, acumula varios abandonos y puestos lejanos a los lugares de vanguardia.

En el comienzo del campeonato, en El Calafate, había finalizado en el 34to lugar, mientras que en el inicio de la final de este domingo Viedma, por la segunda fecha, tuvo que abandonar rápidamente por un golpe.

Juan Cruz se había ilusionado con el p16 en la clasificación del domingo y habiendo largado sexto en una de las series.

juan cruz benvenuti

El durísimo testimonio del neuquino

Más allá del enojo del momento, Benvenuti se mostró enojado y triste por lo que le viene pasando en su campaña deportiva.

"No se qué problema tiene Urcera que (el auto) se le para a cero y yo venía muy cerca. Freno y lo choco igualmente, pero porque no se qué problema tuvo. No se quién me engancha de atrás y me rompió todo", comenzó diciendo a la transmisión oficial de la carrera.

Juan Cruz no ocultó su frustración e impotencia, algo que no tiene que ver solamente con lo ocurrido este domingo en la capital rionegrina.

"Lamentablemente se hace muy difícil correr cuando hay roturas, económicamente me está costando muchísimo. Es muy difícil, la verdad, ya no tengo ganas de venir. Me están pasando cosas que no las puedo manejar y estoy gastando más plata de la tengo", agregó el piloto de Villa La Angostura.

Estas frases llegan en la previa de la carrera en Centenario, pautada para el fin de semana del 28 y 29 de marzo, donde será nada menos que el piloto local y alguien que siempre despierta expectativa en ese circuito.

"Es muy difícil, pero bueno. Vamos a ver cómo llega el auto al taller y veremos como seguimos", finalizó Benvenuti.

Cabe recordar que las limitaciones presupuestarias también fueron un limitante para Lautaro De La Iglesia, el otro neuquino que ni siquiera pudo arrancar la temporada. Luego de ser campeón del TC Pista, Lautaro completó dos campeonatos en la máxima categoría, pero tuvo que dejar de participar por falta de recursos económicos.