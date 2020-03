"Hasta el final del invierno quizás no haya fútbol"

LM Neuquén no se quedó con la duda y consultó a una fuente del Ministerio de Salud, quien nos dijo: “Me animo a decir que hasta el final del invierno no habrá fútbol. Recién regresaría con el calor, salvo que se juegue antes sin gente. Pero todo es muy incierto, que quede claro, y dependerá de la evolución de la pandemia. No hay que descartar nada”, sostuvo el informante.