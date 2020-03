Ceferino Arregui, arquero de Independiente equipo que milita en el Torneo Regional Amateur explicó la situación del Rojo.

“Si bien nos han pagado el mes de febrero, marzo ahora se complica un poco. No se cómo arreglaremos”, dijo el golero. “Lo bueno es que antes de esta cuarentena nos fuimos con todo casi al día aunque somos empleados del club y tendrían que pagarnos normal este mes”, agregó.

El 1 se solidarizó con sus compañeros porque “yo en mi caso gracias a Dios tengo un trabajo aparte, en una metalurgica y además de eso entreno a los arqueros del club, me las resbusco y pude guardar algo de plata para hacer unas compras básicas estos días. Pero hay chicos que viven de esto. Necesitan plata y en algún momento se lo plantearemos a la dirigencia”, afirmó.

“Es muy difícil vivir del fútbol en la zona y si esto continúa así se va a complicar porque yo mismo no voy a tener ingresos”, explicó. “Tengo fe en que la situación va a mejorar y espero el club también ponga de su parte y piense en los chicos”, completó. Héctor Rueda es jugador de Rincón que también compite en el Regional Amateur y además concejal en su localidad por el MPN. “La actividad está parada. La gente está aguantando como puede y en conjunto con Desarrollo Social y algunas empresas estamos tratando de asistir a la población”, comentó el futbolista que sufre y también palpa la crisis día a día desde su función pública. Matías Resa, a cargo del básquet de Centro Español de Plottier, contó que en la “Liga Argentina el acuerdo de los clubes es pagar hasta el 15 de marzo y después esperar a ver qué pasa porque la AdC (Asociación de Clubes) quiere terminar la Liga. No comparto porque para mí la liga ya está totalmente desvirtuada. En cuanto a las actividades en el club a los profesores se les va abonar el mes de marzo en la medida que se pueda y cómo se pueda. A partir del primero de abril vamos a estar ‘stand by’ hasta que se pueda reanudar la actividad”, anticipó el dirigente, quien destacó la actitud del estadounidense Howard Wilkerson quien “está sin salario desde que se cortó la liga y continúa aca”. Por su parte, Fabián Godoy, dirigente de Alianza (equipo que también participa del Regional Amateur) reveló: “la idea es pagar el cincuenta por ciento de sueldo y el mes que arranque el torneo ir pagando el sueldo completo. Una vez finalizado abonar el remanente que quedó pendiente ya que al terminar el torneo ya no se pagan más alquileres, viajes, viandas”, propuso.

P31-F2-DEPO(SCE_ID=412891).jpg

“Ya lo hablé con el gobernador y les garantizo que va a haber una ayuda extraordinaria para los clubes estos meses”.Luis Sánchez.El ministro de Deportes de la provincia prometió ayuda.

“Hay chicos que viven de esto, necesitan plata, y en algún momento los más grandes se lo plantearemos a la dirigencia”.Ceferino Arregui. Arquero del Independiente, solidario con sus compañeros

P31-F1-DEPO(SCE_ID=412889).jpg

“El acuerdo de los clubes es pagar hasta el 15 de marzo y después esperar a ver qué pasa. La liga ya está desvirtuada”.Matías Resa.Dirigente del básquet de Centro Español de Plottier

P31-F3-DEPO(SCE_ID=412892).jpg

“Si esto se extiende, va a estar difícil la situación. La actividad petrolera sigue, pero con guardias mínimas”.Héctor “Hety” Rueda.Jugador de Rincón y concejal en esa ciudad petrolera

En tanto el ministro de Deportes Luis Sánchez llevó tranquilidad: “Si bien lo vamos a trabajar en el Comité de Emergencia Provincial y en conjunto con cultura, tengo hecho el pedido a una treintena de clubes para que nos digan cuál es el impacto que están teniendo en sus finanzas para ver cómo lo ayudamos”, aseguró el funcionario.

Desde el Ministerio de Deportes ya están estudiando un salvataje para las entidades.

“Nos preocupa ya que no tenemos otra profesión”

Facundo Crespo es el arquero de Cipolletti, equipo que milita en el Torneo Federal A, es también la voz cantante del difícil momento que viven los clubes profesionales de fútbol con este parate debido al Covid-19.

“Obvio que esto nos preocupa” sostuvo el golero y “más nosotros que no tenemos otra profesión, que vivimos de esto”, afirmó con preocupación y resignación, en idéntica proporción.

Aunque en medio de la incertidumbre el jugador encontró consuelo en la palabra de las máximas autoridades. En este sentido recordó que la dirigencia albinegra les dijo tras el parate que “se iban a respetar todos los contratos de los jugadores”, lo cual le genera tranquilidad aunque también reconoció que “si para nosotros cobrar es muy difícil por esta situación que se está viviendo también imagino para ellos poder pagarnos”, concluyó.