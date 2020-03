El chivo "más rico de mi vida" que Amadeo Carrizo comió con sus gloriosas manos en Neuquén

"Se me pianta un lagrimón. Lo trajimos para el octavo aniversario de la Filial. Primero fuimos al Chocón y como justo estaban los apagones de luz, le pregunto de manera muy simpática al intenente: ¿intendente, por qué no me larga la luz que hoy me estaba afeitando en casa en Buenos Aires, se me cortó, me caí y me golpeé la cabeza? Y mostraba los moretones pero con la mejor onda", recuerda entre risas Pablo Pérez, titular de esa agrupación oficial, a LM Neuquén.

Aquella fue una jornada larga e inolvidable para los fanas del Millo del Alto Valle. Que culminó con un improvisado y delicioso chivito, a pedido de la gloria riverplatense, que estaba antojado y cómo no complacerle el deseo. El tema es que hubo que cambiar el menú nocturno en tiempo récord...

amadeo carrizo neuquen filial cena 1.jpg

"Estuvimos hasta las 17 ó 18 en la Villa. Otro grupo que se quedó estaba preparando un asado pero al maestro se le dio por comer un Chivo. Llamé a un amigo, fuimos a comprarlo a una casa famosa. En una hora, hora y media el pelado Jara, gran asador lo sacó adelante. Fue el chivo más rico de su vida nos dijo, con la mano nomás le daba, con esas manos que tantas alegrías nos dieron a los de River. Saludó a la gente, se sacó fotos", evoca Pérez una cena que jamás olvidará.

Pero la anécdota no termina allí. "Justo no teníamos vasos de vidrios porque el evento nocturno se armó más a los ponchazos, diferente al del mediodía. Todo a pulmón entre algunos fanas . Tuvimos que conseguir uno, no tomaba en el de plástico, era fulero para el vino. Mi señora consiguió uno de vidrio. Nos anduvo retando porque el vino estaba fresco y 'se toma natural", repasa Pérez y aclara que Amadeo les hablaba en tono paternal.

amadeo carrizo neuquen filial cena 3.jpg

En ese viaje, el héroe riverplatense fue declarado "ciudadano ilustre. Se fue chocho Cuando viajamos a River nos encontrbámos y saludábamos. Y siempre, siempre eh, se acordaba del chivito.. Me siento bastante triste, se fue un grande, una humildad tremenda, a nivel persona el mejor de todos y como arquero qué voy a descubrir", culmina Pérez con lágrimas en sus ojos.

Una leyenda fue feliz en Neuquén y hoy ya descansa en paz; atajando penales y comiendo chivos en el cielo.

amadeo carrizo neuquen filial cena 2.jpg

LEÉ MÁS

Murió Amadeo Carrizo, legendario arquero de River

El mensaje de Fabiola Yáñez y los famosos para los argentinos: "Quedate en casa"