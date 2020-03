El mensaje de Fabiola Yáñez y los famosos para los argentinos: "Quedate en casa"

A continuación, diez famosos piden lo mismo a los argentinos mediante distintas frases. Lionel Messi, Tini Stoessel, Luisana Lopilato y Michael Bubblé, Lali Espósito, la China Suárez, Facundo Arana, Alejandro Lerner, entre otros, hacen el mismo pedido: "Quedate en casa".

En la parte final de la filmación, la primera dama cierra con un mensaje reflexivo: “Superar esta situación es tarea de todos, quedate en casa”.

Pero estos no son las únicas celebridades que se expresaron para transmitir conciencia. Una de ellas fue Florencia Peña, quien publicó un extenso video en su cuenta de Instagram. “La verdad que lo que estamos viviendo es una mierda, es una tremenda mierda, pero hay que atravesarla, no nos queda otra. Creo que hay atravesarla con absoluta conciencia ciudadana, entendiendo que de esta salimos juntos. Y ya no es una cuestión argentina solamente, es una cuestión mundial porque esto le está pasando al mundo", dijo Flor en la primera parte de su video, que dura cuatro minutos y medio.

Soy muuuuuy seria... pero miralo hasta el final

"De esta salimos fortalecidos, pero solo si conectamos con la unión, con la realidad, la responsabilidad y la empatía... Cuanto antes dejemos de hacer vida normal, mas rápido volveremos a la normalidad”, escribió, por su parte, Mónica Ayos, y acompañó con el hashtag #yomequedoencasa.

Otro de los que eligió publicar un video por Instagram días atrás, fue Gabriel Batistuta. "Acá estamos en medio de esta batalla. Es difícil, pero la vamos a ganar. La vamos a ganar entre todos, respetando las reglas, respetando las indicaciones de los profesionales, que para eso estudiaron", comenzó el ex fubtolista.

Vamos que al #COVIDー19 le ganamos !!! #yomequedoencasa #iorestoacasa

