Embed

Cinthia Fernández también se mostró muy enojada en Los ángeles de la mañana porque una fanática la saludó con un beso. “Somos muy inconscientes, muy irrespetuosos, muy creídos y pensamos que no nos va a pasar nada... Fui al supermercado, vino una señora, me dijo ‘hola Cinthia’ y me encajó un beso. Yo no la vi venir. Le dije ‘señora, ¡no se da un beso! ¿usted no ve las noticias?’ Y me respondió: ‘Ah, sí, sí por lo del coronavirus’. Encima se ofenden y minimizan el tema”, contó la panelista.

Por su parte, Silvina Luna reveló que dada la insuficiencia renal crónica que sufre (por la cirugía estética que le realizó Aníbal Lotocki en 2011) y el hecho de que toma corticoides, está haciendo cuarentena preventiva. Sin embargo, al mostrar que la mujer que realiza las tareas domésticas de su casa estaba usando barbijo, se desató una polémica en las redes sociales (ver recuadro).

Enojados con Silvina Luna

Luego de que la ex GH mostrara que su empleada está trabajando en su casa con barbijo, en las redes la destrozaron. “Silvina Luna hace ir a la empleada a trabajar con barbijo porque ella esta inmunosuprimida y no sale de su casa. Hija de p..., dale licencia paga a la empleada” y “Lo de Silvina Luna mostrando a la empleada en tv con barbijo y cuasi-esclava: no aprendimos nada de nada”, fueron algunos de los comentarios que circularon en la red.

LEÉ MÁS

El coronavirus podría hacer perder a Hollywood U$s 20.000 millones

#YoMeQuedoEnCasa: propuestas para el aislamiento