El coronavirus podría hacer perder a Hollywood U$s 20.000 millones

La cifra comprende, entre otros elementos, cientos de millones de tickets no vendidos, gastos en la promoción de películas que finalmente deberán esperar para ser estrenadas y los gastos de rodajes que debieron suspenderse.

En suspenso

Misión imposible 7, la cinta de Marvel Studios Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, la adaptación con actores de La sirenita o Competencia oficial, el filme que Mariano Cohn y Gastón Duprat ruedan en España con Penélope Cruz y Antonio Banderas, son sólo algunas de las grabaciones que debieron ser interrumpidas.

En tanto, James Bond: Sin tiempo para morir, la novena entrega de Rápidos y furiosos, Un lugar en silencio 2 y Mulán, son algunos de los grandes “tanques” que tenían fecha de estreno en las próximas semanas y deberán esperar hasta otro momento más propicio.

Otro gigante paralizado es Netflix, que este domingo decretó un freno por dos semanas a todas sus producciones en Estados Unidos y Canadá, tanto de largometrajes como de series televisivas.

Disney TV Studios, a su vez, dio de baja 16 pilotos de posibles programas para sus canales y Apple detuvo la producción de numerosas series, entre ellos los reconocidos The Morning Show, For All Mankind, See y Servant.

Warner Bros. fue más drástico todavía y dio la voz de alto para más de 70 series o pilotos que estaban ya rodando o a punto de comenzar.

El escenario se prevé especialmente difícil para los miembros del área técnica, actores de bajo cachet, extras y otros trabajos derivados, cuyos sindicatos están solicitando al gobierno de Donald Trump algún tipo de ayuda financiera.

