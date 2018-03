Boca y River, cara a cara por un título y la gloria

El partido se disputará desde las 21:10 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con el arbitraje de Patricio Loustau y televisación de TNT Sports y Fox Sports.

En caso de igualdad en el tiempo reglamentario, el partido se definirá con remates desde el punto del penal, ya que deberá haber un solo ganador.

Los condimentos extra de este partido estarán en la historia, dado que desde 1976 -en el viejo torneo Nacional- un Superclásico no definía un trofeo, ya que en aquella ocasión Boca ganó 1-0 (gol de Rubén “Chapa” Suñé), en un encuentro disputado en la cancha de Racing (ver página 29).

Pero además le permitirá a cualquiera de los dos rivales quedarse por primera vez con la Supercopa Argentina, dado que ambos jugaron dos finales que perdieron (ver aparte).

Otro dato que condimenta el Superclásico de Supercopa es que además del árbitro principal más los líneas y el cuarto hombre, habrá otros dos en las líneas de meta.

A sacarse la espina

Como puntero durante ya 37 semanas -algo más de un año- y actual líder del torneo de la Superliga, Boca llega a este encuentro con la chapa de candidato, aunque en un duelo a un partido entre los clásicos rivales nunca hay que dar nada por sentado.

Además, el equipo conducido por Guillermo Barros Schelotto tiene el condimento extra de llevarle 23 puntos a River en el torneo local, aparte de haberle ganado el único Superclásico del certamen en el Monumental, el año pasado, por 2 a 1.

Sin embargo, la historia reciente indica que el Xeneize bajo las órdenes del Guille perdió los dos mano a mano de la Copa Argentina ante Central y fue eliminado de la Libertadores en 2016 contra Independiente del Valle.

Recuperar la memoria

El actual River de Marcelo Gallardo dista mucho de aquel que deslumbró por el 2014/2015 que incluso tuvo a mal traer a Boca, eliminándolo de la Copa Sudamericana y de la Libertadores.

Para esta ocasión, el Muñeco sabe que su equipo no está en el mejor de los presentes y apelará no sólo a encontrar su juego, sino a la estirpe ganadora que le impregnó al club de Núñez en los últimos años.

Al menos para este encuentro, Gallardo recuperó -como lo hizo ante Patronato- al mediocampista Gonzalo “Pity” Martínez y le renovará la confianza a Ignacio Fernández, quien estuvo algunos partidos marginado del once titular.

En la delantera Marcelo Gallardo apostará nuevamente por Rodrigo Mora y Lucas Pratto, relegando a Ignacio Scocco al banco de suplentes. En la defensa volverá a estar desde el inicio Jonatan Maidana, junto a Lucas Martínez Quarta o Pinola.

En este escenario, la rica y larga historia de Boca y River se hará presente en un clásico que durante 90 minutos tendrá paralizada a la patria futbolera. Que sea una fiesta del fútbol.

1500 policías serán parte del operativo de seguridad.

Habrá un exhaustiva revisión de los hinchas con un sistema de ingreso con huellas dactilares.

1993 Último súper oficial local en cancha neutral.

Fue en Vélez, por la Copa Centenario. Ganó River 1-0 con gol de oro de Walter el “Cuqui” Silvani.

8 veces se cruzaron el Guille y el Muñe como DT de Boca y River. Tres triunfos para cada uno.

“Muero porque gane Boca, cuando pierde sufro y me dolería muchísimo si hay un mal resultado. Pero la verdad es que para esta final no hay favoritos”.Rolando Schiavi. Ex jugador de Boca y actual DT de la Reserva.

La tercera será la vencida para el Millo o el Xeneize

Boca y River jugarán su tercera final por la Supercopa. Ambos ya jugaron dos y las perdieron. Hoy sí o sí uno se quedará por primera vez con el título nacional.

La Supercopa Argentina se disputa desde 2012 pero ni Boca ni River lograron alzarse con el título, pese a que jugaron dos finales cada uno. Una mala racha que se cortará hoy para uno de los dos grandes de Argentina.

Boca llegó dos veces a la final. En la primera edición, en 2012, ante Arsenal; tras el 0 a 0 en los 90 minutos, el equipo de Sarandí se llevó el título al ganar por 4 a 3 en los penales.

La otra vez que accedió a la final de la Supercopa fue ante San Lorenzo, en 2015, y entonces el equipo de Boedo lo despachó con un contundente 4 a 0.

En la primera final Boca llegó como el campeón del torneo local, mientras que la segunda fue tras ganar la Copa Argentina en el 2014.

Por su parte, River también disputó dos veces esta copa y en ambas cayó. En la primera, frente a Huracán en el 2014, perdió 1 a 0 en el Bicentenario de San Juan.

La otra vez que disputó ese partido fue en la edición 2016, cuando fue goleado por Lanús 3 a 0 en el estadio Ciudad de La Plata.

Frente al Globo, el Millo había ganado el torneo local, mientras que ante Lanús había sido por conseguir la Copa Argentina.

"Creo que va a ser la consagración de Rodrigo Mora. Ha vuelto en un nivel que muchos no esperaban y las veces que ha enfrentado a Boca siempre ha convertido”.Leonardo Astrada. Ex jugador y entrenador de River.