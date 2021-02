Bomba de Fantino: ¿qué pasó en Boca en el entretiempo con Santos?

"Esto es información y lo chequee con tres jugadores en off sin que ellos supieran que estaba hablando con otros. Los tres me cuentan lo mismo. La situación se dio en el entretiempo de Santos-Boca, donde un jugador le dice a otro...", arrancó su primicia el Gringo.

No pudo continuar por la indignación de los exfutbolistas Ruggeri y Latorre, quienes consideran que hay que respetar los códigos del fútbol. "Es una locura que los jugadores hablen. Es una barbaridad...", lo interrumpió el Cabezón desencajado.

"Sos un canalla si revelás información que hay dentro del grupo", intentó a su vez frenarlo Gambetita al conductor, que no hizo caso y siguió revelando la data exclusiva. "Para eso me pagan, para sacar información", se defendió.

"Yo no tenía contacto con dos de los tres jugadores. Tevez no es, van a empezar a especular. Le dejé mensaje hace 22 días y no me contestó. Con uno de los jugadores me presento, le digo te quiero preguntar, tengo esta información...", confesó Fantino, lo que irritó más a Ruggeri porque "no es que son amigos o hay confianza...", con el informante.

"Me dicen que en el vestuario, el técnico se para y saca la misma partitura que viene sacando desde que está en Boca. Muchachos somos Boca, tranquilos, el problema lo tienen los otros (Boca perdía 1 a 0...). Un jugador le dice a otro, 'pedile a este muchacho que se quede con tres en el fondo, que tire los laterales al medio, que saque un punta, que lo mande a Carlos de 9 y lo tire al gordo Cardona al medio", blanqueó Alejandro.

"Y el técnico terminó diciendo 'tranquilos, el gol va a llegar... La calentura que tenía uno de los jugadores", contó el periodista.

¡BOMBAZO! #Fantino contó qué sucedió en el vestuario de #Boca durante el entretiempo ante #Santos

Latorre recogió el guante y dijo: "Es muy difícil señalarlo como responsable a Russo. En los vestuarios es bastante común que hablen los jugadores. Para mí es un suplente el qué habló".

"¿Por qué decís eso, me estás subestimando? No dije que haya sido un suplente", se calentó Fantino. "La actitud de un futbolista hablando por detrás con un periodista me parece que no corresponde...", redondeó Latorre. ¡Qué lío!