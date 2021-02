Las bombas de un Vignolo indignado y al borde de las lágrimas

Se esperaba un debate futbolero de entrada como nos tiene acostumbrados. La pobre final de la Libertadores, por qué no estuvieron River y Boca ahí, si hubieran hecho mejor papel los argentinos etc... Pero no. Sebastián Vignolo sorprendió a todos con la dura editorial con la que inicio su programa de este lunes en ESPN.

"Tengo ganas de contar lo que sentí. Les pedí que me banquen en esta. Yo no me voy a meter en nada legal, no me voy a meter en nada que esté en manos de la justicia. Tengo opinión, no voy a opinar ni siquiera como periodista, hablo como argentino. Ayer sentí una impotencia... que pocas veces en mi vida me pasó. Impotencia, bronca. Ganas de exteriorizar todo eso que me estaba pasando", abrió F90.

Siempre con rostro serio e inocultable enojo, seguidamente "atendió" al doctor: "Es aquel que cuando terminó aquella operación en La Plata subido arriba de una ambulancia, sin barbijo, exhibía que había operado a Maradona como un trofeo. Aquella vez me chocó, ¿pero saben que pasó? Estaba vivo Maradona. La dejamos pasar", tiró...

"ME DA UNA IMPOTENCIA..."@pollovignolo dejó el fútbol a un costado para dedicarle su editorial a lo que sintió al escuchar los audios del médico de Maradona el día de su muerte. pic.twitter.com/iEbzsjuQkq — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) February 1, 2021

En la continuidad de su monólogo, le sugirió a la gente: "Cuando escuché los audios, no los escuchen, no se caguen el día. Cuando escuché los audios dije: 'No puede ser así'. No puede estar pasando esto. Cada uno demuestra cómo lo siente en el momento, y mucho menos como es en una situación como esa, dramática. Yo no podía escuchar la frialdad con la que se hablaba, ni de Maradona, de una persona que la estaba pasando mal. Saco que es nuestro ídolo, nuestro emblema, capitán, quien fue parte de nuestros sueños e infancia. Yo no podía creer la frialdad de quien parecía estaba yendo a jugar al fútbol como amigos. No me sale ni ahora definir a Diego como lo definieron en esa charla".

Con evidente emoción, el conductor cerró: "Sea Maradona, sea un amigo, sea un conocido. No puedo creer como estaban hablando de una persona que la estaba pasando mal. Ya nos engancharemos con el fútbol, pero yo estaría siendo injusto conmigo si no digo lo que siento. Me dolió el alma como trataron a Maradona. Aquel tipo que nos hizo reír, soñar, que nos invitó a recorrer el mundo, lo estaban tratando de esa manera".

Otro que dijo lo suyo y se indignó fue el Cabezón Ruggeri.