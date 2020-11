¡Bomba! Karina La Princesita es la nueva angelita de LAM

"El lunes se suma Karina La Princesita, sorpresa para todos, no lo sabía nadie", anunció De Brito entre bombos y platillos. Lo cierto es que la presencia de la cantante tropical hará tambalear al resto de las angelitas. Trascendió que Karina tiene una picante relación con Yanina Latorre, que también se reincorpora el lunes, tras los episodios de coronavirus en su familia y el escándalo de su hija Lola, que fue a una fiesta clandestina y la suspendieron dos semanas del Cantando.

Karina, La Princesita, se incorpora como la nueva angelita de Los ángeles de la mañana

En cuanto a cómo se dieron las conversaciones con la jurado del Cantando 2020, el periodista comentó que se lo preguntó de frente. "Cuando le dije si le gustaría, me dijo 'sí, de una'. Pensé que iba a tener que convencerla, y no", remató De Brito.

La propuesta vino a raíz de la buena onda que tienen ambos personajes del medio, tanto que Ángel De Brito bancó fuertemente a La Princesita luego de una gala del Cantando 2020 en la que la jurado tuvo entredichos con la coach Natalia Cociuffo y con Oscar Mediavilla.

"¡Qué intenso se puso todo! Antes de entrar al debate, quiero decir que a Karina la amo. Me parece "la jurado". En líneas generales se está morfando el jurado del Cantando 2020", la respaldó De Brito.

Luego de que anunciara a la jurado del Cantando 2020 como nueva angelita, Yanina Latorre le escribió para referirse al respecto: "Yanina me dice ‘me copa, amo que venga La Princesita’. No le creo mucho a Yanina, pero bueno. ¿En algún momento se habían matado con Karina o yo estoy loco?", preguntó De Brito. "Sí, se dijeron de todo. El problema es que Karina no se guarda nada", consideró Karina Iavícoli.