Lizy Tagliani emocionada: se compró el auto de sus sueños

Si bien la intención de la conductora de Telefe era comprar un Fiat 600, terminó llevándose un Peugeot 404 color rojo. "Comprado, ¡jaaaa!”, celebró con sus seguidores en las redes sociales, y publicó la primera selfie mientras cargaba nafta.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCHJKSjxp0D4%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABABKa8MF3ZCUxtbEsmxy7qUtvth8MAmbMarCwvWHPGNd0gdsOqyLnscj9ZAgrlxNP1UdZBTztaJLb2l5hKDGcKikImLZA2pQzA5KZCYSBJxmBmWxexV1dZB0ZCJG7btUqUfiIxwIIUrRgNPmctMSDZADFBVt4mT7DRgZDZD View this post on Instagram me quiero comprar este auto A post shared by Lizy Tagliani (@lizytagliani) on Nov 3, 2020 at 1:09pm PST

“Amo mi yeyo”, agregó sobre el apodo que le puso al vehículo, haciendo referencia a los primeros modelos que lanzó la empresa francesa en cuyo logo se confundía la letra P con una G. Muchos creían que la marca era “Geugeot” y llamaron "Yeyot” al auto. De ahí, el nombre del nuevo vehículo de Lizy Tagliani.

“Cuando era chica veía los autos y me gustaban todos los de esa época. Este me encanta. Es tan lindo. Nunca compré un auto viejo porque tenía miedo de que se me rompiera y no saber qué hacer. Pero el padre de una vecina tiene fascinación y entiende todo”, relató. “¡Es mi oportunidad porque tengo a alguien que lo puede revisar por cualquier cosa que le pase!”, pensó la carismática conductora de televisión, y sin mediar más palabra, fue decidida: “En realidad, fui por un Fiat 600 y me vine con este. Jamás me había subido a uno así”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHJXjpxpLGz%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABABKa8MF3ZCUxtbEsmxy7qUtvth8MAmbMarCwvWHPGNd0gdsOqyLnscj9ZAgrlxNP1UdZBTztaJLb2l5hKDGcKikImLZA2pQzA5KZCYSBJxmBmWxexV1dZB0ZCJG7btUqUfiIxwIIUrRgNPmctMSDZADFBVt4mT7DRgZDZD View this post on Instagram Comprado jaaaa me encanta ahora charlando con @caledoniasegurosarg pa asegurarlo A post shared by Lizy Tagliani (@lizytagliani) on Nov 3, 2020 at 3:04pm PST

En cuanto a la nueva adquisición, Lizy contó que el auto le hizo revivir lindos momentos de su niñez. “Yo vivía haciendo que manejaba: estaba en la silla y aceleraba y frenaba. Incluso cuando viajaba en el colectivo, imitaba en el aire el gesto del volante”. Y recordó que una vez encontró piezas de Peugeot 403 “que habían desmantelado cerca de mi casa”, se las llevó y creó su propio auto.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHK8vt8Jz-e%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABABKa8MF3ZCUxtbEsmxy7qUtvth8MAmbMarCwvWHPGNd0gdsOqyLnscj9ZAgrlxNP1UdZBTztaJLb2l5hKDGcKikImLZA2pQzA5KZCYSBJxmBmWxexV1dZB0ZCJG7btUqUfiIxwIIUrRgNPmctMSDZADFBVt4mT7DRgZDZD View this post on Instagram Vine a cargar nafta ehhhhhh amo mi yeyo A post shared by Lizy Tagliani (@lizytagliani) on Nov 4, 2020 at 5:48am PST

“Me traje las luces, le puse unos cajones de manzanas y jugaba a que era mi auto. Así, todo el tiempo”, recordó. Años más tarde, el esfuerzo de tantos años de trabajo hizo que Lizy Tagliani pudiera comprar y manejar un auto clásico, el que tanto soñó, que le trae tan lindos recuerdos.