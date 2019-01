Así, con un tuit subido a su cuenta oficial pasadas las nueve de la noche de este lunes, Pampita (41 años) anunció sorpresivamente su separación de Pico Mónaco (34). Es que más allá de sus idas y vueltas, la pareja venía de pasar unas románticas vacaciones en Punta del Este, que incluyó el festejo de cumpleaños de la modelo en el restó del ex tenista. Pero la relación no prosperó y esta reconciliación no llegó siquiera a ser un amor de verano.