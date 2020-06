Bombazo al ángulo sobre la hora para definir un clásico regional

Para Jerónimo Lucero fue sin dudas cumplir el sueño del pibe. Es que meter un gol en un clásico no es cosa de todos los días. Y menos aún que eso ocurra sobre la hora y para definir un partido cerrado.

El hallazgo cuenta con la complicidad de Charly Quintana, quien si no, que nos cedió la impactante imagen. El gran estadista de la región tomó en su momento justo detrás del arco la genialidad del pibe de Pillmatum, que de tiro libre la clavo en el ángulo para desatar la algarabía de toda la parcialidad aquella noche en la cancha de San Martín en una nueva edición de uno de los grandes derbis cipoleños, "el clásico moderno".

"Una locura, hasta un programa de Buenos Aires lo levantó. Una alegría impresionante. Charly lo subió ese día y se hizo viral. Y me mandó la filmación en estas horas que yo la había perdido. Casi me infarto detrás del arco, como padre y dirigente del club fue una satisfacción indescriptible, lo máximo", cuenta a LM Neuquén el Negro Lucero, ex presidente del club y papá de Jero.

El protagonista de esta historia, cuervo a morir, hoy estudia para contador en la UNCO.

Fue un domingo 3 de noviembre de 2013 a la noche para ser exactos. Ganaba San Martín con gol de Gabriel Lineares, actual técnico de Pacífico. Lo empató Alejandro Zambón, hoy profe de Atlético Neuquén. Y lo ganó la Academia el tremendo gol de de Lucero. Bombazo. Para verlo en cuarentena y calmar la ansiedad...