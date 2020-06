Idolo eterno. El delantero de Boca Carlos Tevez anunció hoy que renovará su contrato con el club y dijo que donará el dinero que recibirá a una ONG, remarcando que no quiere "ver nada de plata".

"Voy a donar todo mi contrato a una ONG. Contrato y prima. Ahora me van a tener que prestar ustedes. Estos días veremos, para las vacunas, para las ollas populares. Queremos dejar escrito eso en el contrato. No quiero ver nada de plata", afirmó el "Apache".

En diálogo con Radio La Red, el atacante boquense evitó hablar de cifras sobre su renovación con el "xeneize" y en ese sentido aclaró que tiene muchos amigos "que viven en la villa" y sabe la realidad que ellos atraviesan.

Tevez recibió la renovación de su contrato por parte de Boca, que entre otras cuestiones le reduce notablemente el valor de su contrato, y confirmó que seguirá en el club.

Carlos Tevez anunció hoy que continuará en Boca Juniors hasta diciembre próximo y que su nuevo contrato será donado con fines benéficos, al tiempo que aclaró, en diálogo con radio La Red, que no permitirá que le "falten el respeto" en relación a los dichos de los ex futbolistas y actuales dirigentes Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, quienes lo trataron de "ex jugador".

No descartó luego seguir su carrera en otro país aunque reiteró que en "Argentina solo jugaré en Boca". "Si toca irme me gustaría el West Ham, volver allí para que me aplaudan 6 meses. Boca es más exigencia, hay que rendir exámen en cada partido

Respecto a la posibilidad de la vuelta del fútbol, hizo una interesante reflexión. "No podemos volver a entrenar o a jugar todos juntos cuando el mensaje es que nos quedemos en casa. Se nos están muriendo nuestros abuelos, padres y nosotros estamos pensando en salir a jugar. Es algo que no me entra en la cabeza. No podemos pensar en este contexto entrenar"

También se refirió a la relación con Riquelme. "La charla cuando él asumió fue simple, nos dijimos lo que pensamos. Antes de los partidos me llama, me dice lo que piensa, me alienta", señaló.