¿Se define? Bermúdez recordó que Tevez "era un ex jugador"

Miembro del Consejo de Fútbol de Boca , Jorge Bermúdez es a la vez una suerte de vocero de la entidad. El que lleva la voz cantante. Ahora el Patrón opinó de la renovación del contrato de Carlos Tevez, con frases que no pasaron por alto. Y le metió presión al crack para que renueve, recordando todo lo que hizo esta CD por él.

“Cuando asumimos Carlos Tevez era un ex jugador de fútbol. Venía muy golpeado por lo ocurrido el año pasado, no tenía confianza y tenía un protagonismo que no estaba claro. Para mucha gente Tevez estaba de salida y Román llegaba para darle el puntapié y que se fuera”, indicó el Patrón en diálogo con TyC Sports.