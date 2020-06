“Recuerdo que le dije a mi señora en Neuquén me voy porque olfateo que Boca va a dar la vuelta. Iba Macri en el avión, charlé con él. Me sorprendió en la cancha su fanatismo, se descamisaba en el festejo. También iban Víctor Hugo Morales y Román Iucht porque viajé el mismo día del partido. Ellos transmitían el partido”, rememora el empresario hoy jubilado.

Palmeiras 0 Boca 0 Copa Libertadores 2000 Boca Campeon ( Los Penales)

Uno de los momentos de mayor dramatismo y sobresalto de la noche fueron los penales. ¿El otro y de mayor tensión aún? El que cuenta ahora.

image.png

“Yo subí al primer colectivo que nos trasladaban a la hinchada desde el aeropuerto hasta el estadio. Fue terrible como nos atacaron a piedrazos por una avenida de San Pablo, en una suerte de circunvalación. Muchos de los pasajeros terminaron cortados, zafé de milagro. Explosiones, gritos, sirenas… Cuando bajé del colectivo, la verdad no daba más del miedo”, comenta la odisea que debió sortear antes del final feliz. Primero hay que saber sufrir…

¿Y a la salida, con los brasileros furiosos por la derrota? “También fue complicado. Nos estaban esperando, habían quedado heridos por la caída. Emboscadas por todos lados. Pero podemos contarla. Fuimos a una parilla a celebrar. En el avión veníamos festejando, una fiesta, a pura canción bostera. Eran aviones directos para hinchas de Boca”, explica y se le eriza la piel.

En su retina quedaron “la corrida de Córdoba cuando sale festejando tras los penales, la emoción de Maradona que había ido a comentar el partido. Llorar de alegría, de satisfacción con todos los bosteros que estaban allí”, repasa Jorge y se le pianta un lagrimón.

Futbolero si los hay, luego estuvo en la final del mundo ante el Madrid en Japón y hasta vio previamente dar la vuelta olímpica en México a la selección argentina. Pero más allá de que fue en un Boca-Independiente más y no había título en juego, la anécdota de los zapatos merecía más desarrollo.

image.png

“Resulta que para ellos jugaba el Turco Mohamed al que yo no bancaba porque contra Huracán, su ex club, no quiso hacerle un gol jugando para Boca. Y justo nos hace uno con el Rojo. Luego hay un penal para Boca, Pedro Marchetta que en paz descanse era el técnico de ellos y antes del penal hizo gestos a la platea. No va que lo erramos y me terminé de sacar… Y de sacar los zapatos, que se los revoleé. Por suerte los recuperé a la salida, los policía que ya conocía porque eran los de siempre me estaban esperando. Hasta tengo cochera en Boca”.

Jorge Huerta, el neuquino que en el 2000 gritó campeón con su amado xeneize en el Morumbí. Veinte año no es nada…

