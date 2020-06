“Entiendo y comparto lo que dice Gallardo porque su visión es no pensar por el bien de uno mismo. Si en Buenos Aires no se puede entrenar porque está el foco principal de la pandemia que no se le quite esa posibilidad a las provincias que tienen muy poquitos casos, como en Catamarca, La Pampa, como acá en Santa Fe, inclusive”, expresó.

Más cauto, Guillermo Doglioli, entrenador de Independiente de Neuquén, sostuvo que “primero hay pensar en la salud. Tendrían que volver de a poco todas las actividades comerciales y colegio (muy importante que no pierdan el año lectivo los chicos). Después hay que poner de ejemplo a los predios deportivos privados de Neuquén que están trabajando y demostrando que, con responsabilidad se puede volver de a poco a la actividad física”, sostuvo y agregó: “Los jugadores de primera van a seguir cobrando, por ahí hay que pensar en el jugador del ascenso que es el más sufre este parate y creo que es ahí donde AFA o Gobierno debería ver o ayudar de alguna manera, cómo se hace en otros sectores de la sociedad”.

Fabián Pacheco, DT de La Amistad, en el Regional Amateur, también coincidió en que “No hay que arriesgar la salud de nadie. Pero en los lugares que se puede, se tendría que entrenar” apoyando lo que pidió Gallardo”.

Sobre la ventaja que obtendrían aquellos que pueden arrancar antes con los entrenamientos dijo que se resuelve “dando dos meses de preparación ante de que inicie la competencia y ahí se equipara”.

En este punto también acordó Pablo Parra, DT del Club Fernández Oro. “Cuando vuelva la actividad te dan dos meses para ponerte bien y nadie va a sacar diferencia”, recalcó y en línea con Gallardo está convencido de que “donde se pueda hay que entrenar”.

De igual manera opinó Enzo Moscone, DT de Unión de Allen, campeón en la Confluencia: “es inentendible que en ciudades donde hay poquitos casos no se permita entrenar”.

