Boti no quiere distracciones: "Hay que ser inteligentes"

El plantel viajó anoche para jugar mañana el tercer partido. Si Español gana, se mete en semis por primera vez en la historia, y si pierde, volverá a jugar el domingo.

2 veces dejó el Torito al rival en menos de diez. Bajar la posesión y el goleo del rival es una de las premisas de Centro Español. Lo pudo aplicar muy bien en el primer cuarto ante Sportivo Escobar, al que dejó en 5 puntos (20-5). En esta temporada también lo hizo ante Unión de Mar del Plata, en la fase regular, dejando a su rival por debajo de la línea de 10 (22-9).

“En playoffs todos los partidos son distintos. En Escobar ellos van a tratar de hacer el juego que no pudieron hacer acá, son un equipo que tira de afuera, rompe y es versátil. Además, en el último partido no pudieron contar con el base Facundo Madoz”, afirmó el DT. No obstante el coach no eludió la responsabilidad que tiene el equipo. “La serie hoy está de nuestro lado y queremos definirla”, se ilusionó.

Recuperándose de una angina, agravada, seguramente por la tensión del juego, Boti analizó la comodidad con la que resolvió Español los dos primeros cruces. “Se dio por la posibilidad que tuvimos de imponer nuestro ritmo, lo cual nos permitió neutralizar el plan de juego que tenían y esa circunstancia hizo que se abriera el partido”, expresó.

Impresionante fue el primer cuarto que los neuquinos se llevaron por 20-5. Algo parecido ocurrió ante Unión de Mar del Plata (22-9). “Se logró porque hicimos una defensa en toda la cancha y pudimos contrarrestar el ataque de ellos con mucha presión, que es un poco lo que buscamos siempre: bajar las posesiones del rival y mantener la intensidad para que nuestros rivales no jueguen cómodos y poder generales situaciones de fastidio”, explicó el DT.

“Allá ellos van a intentar a hacer su juego. No sé si nos van a permitir presionar, por eso tenemos que ser inteligentes y resolver sabiendo que no defendemos la localía”, concluyó Santángelo.