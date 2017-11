El primero en presentar su requerimiento fue Pablo Slonimsqui, defensor de Guido Forcieri, ex jefe de Gabinete de Amado Boudou, quien solicitó la anulación del juicio por considerar que no puede ejercer la defensa por no conocer la declaración de Alejandro Vandendroele.

A este pedido se sumaron las otras partes. Además, el abogado de Boudou aseguró a los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero que no hay riesgo de fuga y que necesita recuperar su libertad para ejercer su derecho a la defensa.

El ex vicepresidente también prepara una presentación para pedir personalmente el apartamiento de Ariel Lijo, el juez que lo detuvo el 3 de noviembre.

