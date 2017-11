Habló por primera vez la pareja de Boudou: "No entiendo por qué está detenido sin juicio"

Entrevistada en el programa televisivo que conduce Susana Giménez, García de la Fuente descartó que el ex funcionario kirchnerista pueda llegar a fugarse: “Siempre dio la cara en la Justicia, incluso se volvía antes cuando íbamos a México por una cuestión de respeto. No quería irse ni de vacaciones”.

Consultada sobre la inocencia de Boudou, quien también es abogada no dudó en defenderlo. “Estoy absolutamente convencida de su inocencia e integridad como ser humano porque yo me enamoré de la persona. No me lo tiene que decir porque lo sé”, resaltó.

Con respecto al día de la detención, la mujer, que está embarazada, relató que “fue una sorpresa poco grata levantarnos así a las 6 de la mañana” y concluyó: “Tengo toda mi fe y mi ilusión puestas en que él va a estar libre y conmigo cuando nazcan los mellizos”.