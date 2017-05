Según el ex funcionario, ni él ni su ex tuvieron motivos para adulterar documentos: "No teníamos motivos para hacerlo porque teníamos toda la documentación".

Boudou aseguró que compró el coche en cuestión en 1993 en Mar del Plata y que los documentos fueron manejados por gestores, a quienes culpó de las irregularidades.

"En 2001 le entregué todos los papeles al gestor Ricardo Gómez Coll para que realizara la transferencia y la denuncia de cambio de motor, pero en 2002 falleció y hubo una continuidad del trámite (por parte del gestor Andrés Alberto) Soto".

Se trata del primer juicio oral que enfrenta el ex compañero de fórmula de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien está procesado además en la causa por la venta de la ex Ciccone Calcográfica, fue indagado en la causa que investiga irregularidades en un contrato firmado con Formosa para reestructurar deuda pública provincial y es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito junto a otra de sus ex novias, Agustina Kampfer.

El ex vicepresidente arribó a Comodoro Py 2002 poco después de las 9 e ingresó a la sala de audiencias ubicada en el subsuelo de los tribunales junto a sus dos abogados para sentarse en primera fila y de espaldas a otra de las acusadas, su ex pareja Seguín, con quien evitó saludarse.

Poco antes habían arribado para acompañarlo desde el área reservada al público el cantante y otros músicos del grupo de rock "La mancha de Rolando", con quienes Boudou cantó en varias ocasiones, el ex gobernador bonaerense Gabriel Mariotto, Osvaldo Papaleo y el periodista Martín García.

Los acusados escucharon la lectura de la acusación en su contra por parte del fiscal federal Guillermo Marijuán y del juez federal Claudio Bonadío y luego tanto Boudou como su ex novia Seguín, los dos gestores Andrés Soto y Roberto Basiñani y Graciela Taboada de Piñeiro, titular del Registro Automotor 2 de la Ciudad de Buenos Aires, pidieron no concurrir más a las audiencias hasta el final del juicio, algo que fue concedido.