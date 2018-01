En su primera noche en libertad tras haber pasado 63 días preso en el Penal de Ezeiza y haber conseguido la excarcelación bajo caución juratoria, Boudou publicó en las redes sociales un video de 39 segundos, grabado en su departamento del barrio porteño de Barracas.

"Compañeras y compañeros muchas gracias. No saben lo que vale el acompañamiento de la forma que sea cuando uno está detenido. Yo digo que nunca estuve preso porque no me van a sacar la posibilidad de soñar, ni de creer ni de estar orgulloso de lo que hicimos. Pero la verdad es que no hay nada que festejar", sostuvo el ex vicepresidente.

A continuación, llamó a "trabajar para que no haya un solo preso político en la República Argentina" y opinó que "esta democracia no resiste lo que esta pasando", tras lo cual concluyó: "Es mucho más lo que falta y hagámoslo todos juntos".

El ex presidente del Senado recuperó su libertad en la noche del pasado viernes en la sede de la Policía Federal ubicada en Villa Lugano tras ser beneficiado por la Cámara Federal con la libertad bajo palabra.