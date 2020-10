Brancatelli, polémico: "Creés que porque sos rubia y tenés una cara linda podés agredir"

"Quiere insultarme a mí, lo necesita. Diego dice que yo digo estupideces… Tres veces lo dijo", advirtió Losada frenando a sus compañeros que seguían el debate sin detenerse en las expresiones de Brancatelli.

"No lo escuché. ¿En serio lo dijiste? Yo no te escuché. Te pido que lo retiremos. Pará, pará, Diego. Yo no te escuché, pero como conductor del programa no me parece que podamos dirigirnos ni a un invitado ni a otro compañero, diciendo que dice estupideces», afirmó Fabián Doman.

"No quiero victimizarme", aclaró Carolina Losada, antes de hacer una acotación para dejar en claro su postura. "Tener un cargo político no es la única forma de comprometerse".

Lejos de continuar el debate que desataron los dichos de El Dipy, Brancatelli le respondió a Doman. "Vos como conductor me solicitás a mí que retire eso, pido entonces que hagan lo mismo cuando a mi se me ataca. Carolina dijo ayer que me podrían dar un puesto a mí porque por plata agarraría. Yo la dejé pasar como un santo", planteó el panelista, mientras su colega exclamaba que era mentira lo que estaba diciendo.

"Sí, no te hagas la que no sabés. Creés que porque sos rubia y tenés una cara linda podés agredir", disparó Brancatelli, incrementando la indignación de sus compañeros.

"Pará, pará, Diego. Tampoco ni por rubia, ni por cara bonita. Ninguna de las dos cosas", lo frenó Doman. "Cuando una persona está tan enojada como vos, tan inmerso en odio como vos ...", replicó Losada. "Porque vos los generás", la interrumpió el panelista. "¿Lo genero yo? Mirá qué lindo", le contestó irónicamente su compañera.

"Paremosló acá porque esto ya es personal. Diego, retiremos lo de que una compañera dice estupideces. Que sea rubia o morena, que sea linda o no, no hace a la cuestión. Aclaremos porque es un océano de discriminación", postuló Doman.